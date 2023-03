Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη η άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής Γιάννη Λαγού, καταδικασμένου στην Ελλάδα για την λειτουργία και την δράση της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, «το ΕΚ στάθηκε στο ύψος του» και «διαφύλαξε τις δημοκρατικές αξίες της ΕΕ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Λαγός, ήδη καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό, κάθεται στο εδώλιο του κατηγορούμενου στη δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, σε δεύτερο βαθμό.

«Ψηφίζουμε σήμερα για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού, συνιδρυτή της Χρυσής Αυγής», ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή της η ευρωομάδα της Αριστεράς.

We’re voting today to waive the immunity of Ioannis Lagos, co-founder of Golden Dawn.

«The continued presence of a jailed, outspoken neo-Nazi in this Parliament, is a stain on European democracy»- @kostarvanitis.

«The waiving of his immunity is a democratic imperative.» pic.twitter.com/z9dZHMA6Xy

— The Left in the European Parliament (@Left_EU) March 14, 2023