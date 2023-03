Είναι πολλά τα παραδείγματα Ελλήνων μεταναστών που θριαμβεύουν στο εξωτερικό. Στις αρχές του περασμένου αιώνα, όπως και για τόσους άλλους συμπατριώτες και συγχωριανούς, το ταξίδι στην ξενιτιά φάνταζε ως την μόνη ελπίδα επιβίωσης και η άφιξη σε τόπους μακρινούς σηματοδοτούσε έναν συνεχή αγώνα, με όνειρα για μία καλύτερη ζωή.

Κάπως έτσι, ξεκινά και η ιστορία του ελληνικής καταγωγής Τεντ Σαράντος, ο οποίος έχει αναλάβει τη θέση του Co-CEO στην κορυφαία συνδρομητική πλατφόρμα του κόσμου, το Netflix.

Ο ίδιος γεννήθηκε το 1964 στην Αριζόνα και ήταν το τέταρτο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν ηλεκτρολόγος και η μητέρα του ασχολείτο με τα οικιακά. Ο παππούς του από την πλευρά του πατέρα του, είχε μεταναστεύσει από τη Σάμο στις ΗΠΑ σε πολύ μικρή ηλικία, και ήταν αυτός που άλλαξε το επώνυμό από «Καρυωτάκης» σε «Σαράντος».

Ο Σαράντος από μικρός ήταν ανήσυχος. Όταν έγραφε στην εφημερίδα του σχολείου του πήρε συνέντευξη από τον διάσημο Εντ Άσνερ, ο οποόιος και τον έβαλε στην βιομηχανία του κινηματογράφου. Ο Σαράντος σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα δημοσιογραφία και ξαφνικά τα εγκατέλειψε όλα για να διευθύνει το βιντεοκλάμπ στο οποίο εργαζόταν όταν πήγαινε γυμνάσιο. Κάποια στιγμή έφτασε να διευθύνει 8 τέτοιου είδους καταστήματα μέχρι που έγινε στέλεχος της μεγαλύτερης εταιρείας διανομής βιντεοκασετών στις ΗΠΑ. Όπως γράφουν τα ΜΜΕ, ο ίδιος τα κατάφερνε τόσο καλά που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τη μετάβαση της εταιρείας από την κασέτα VHS στο DVD.

Κομβική χρόνια για την μετέπειτα πορεία του ήταν το 1999, όταν και γνωρίστηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Netflix, Ριντ Χάστινγκς και πήρε μεταγραφή για την εταιρεία αυτή το 2000. Μεταξύ άλλων, ανέλαβε να «στήσει» τον πρώτο κύκλο πρωτογενούς προγράμματος του Netflix, ξεκινώντας με το Lilyhammer και στη συνέχεια με την σειρά House of Cards του David Fincher, αγοράζοντας τα δικαιώματα για 100 εκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο του 2011.

Στη συνέχεια, ο Σαράντος ανέπτυξε το σύγχρονο επιχειρησιακό μοντέλο του Netflix με αγορά πολλαπλών σεζόν από δημοφιλή σόου, κρατώντας τις διαφημίσεις εκτός πλατφόρμας και επιμένοντας στον συνδρομητικό χαρακτήρα του μέσου. Η ομάδα του χρησιμοποιεί ακόμα και αλγορίθμους για να προβλέψει κατά πόσο μία σειρά θα έχει απήχηση στην βάση των συνδρομητών.

Ο Ριντ Χάστινγκς είχε ιδρύσει το Netflix το 1997 και αρχικά πουλούσε και δάνειζε DVD μέσω ταχυδρομείου. Έναν χρόνο αργότερα, εστίασε στον δανεισμό ταινιών. Η πρώτη μεγάλη επέκταση της εταιρείας ήρθε το 2007 με την τεχνολογία streaming, αλλά ο Χάστινγκς διατήρησε και τις υπηρεσίες δανεισμού DVD και Blu-Ray.

To 2010 η εταιρεία έκανε το δεύτερο μεγάλο βήμα, με την επέκταση του streaming εκτός ΗΠΑ, στον γειτονικό Καναδά. Ακολούθησε η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική και το 2013, παρουσίασε την πρώτη της σειρά, το House of Cards. Και τα υπόλοιπα «είναι ιστορία».

