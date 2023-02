«Τα ακριβά αρώματα χωράνε σε μικρά μπουκάλια»…

Πρόκειται για την απάντηση των περισσοτέρων κοντών επί γης, γυναικών και ανδρών, σε όσους επιμένουν να τους κοιτάνε από… ψηλά.

Η επιστήμη όμως έρχεται να δικαιώσει αυτούς που βρίσκονται πιο κοντά στη γη, αποδεικνύοντας ότι, είτε πρόκειται για γυναίκες, είτε πρόκειται για άνδρες, ζουν περισσότερο από όσους κοιτούν τον ουρανό περίπου στα ίσα.

Το CNBC, που αποφάσισε να καταπιαστεί με το μείζον θέμα, επικοινώνησε με τους ειδικούς στη μακροζωία, τον δημογράφο Ζαν Μαρί Ρομπίν και τον ειδικό στη γήρανση Ντέιβιντ Σινκλέαρ από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και μεταφέρει τα εξής επιστημονικά συμπεράσματα.

Excited for pro-short propaganda, and the ensuing «elites now want to make your kids shorter» backlash https://t.co/xWeHF1Se8a

— Don Moynihan (@donmoyn) January 2, 2023