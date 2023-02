Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έξι τραυματίστηκαν και περίπου 50 αγνοούνται μετά την κατάρρευση στοών ανθρακωρυχείου σήμερα στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας, στο βόρειο τμήμα της Κίνας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Εργάτες και οχήματα θάφτηκαν» στην κατάρρευση του ορυχείου που εκμεταλλεύεται η εταιρεία εξόρυξης άνθρακα Xinjing, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 13:00 (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το CCTV. Άλλα μέσα ενημέρωσης και κυβερνητικές υπηρεσίες χαρακτήρισαν το περιστατικό «κατολίσθηση».

«Στις 17.13 (τοπική ώρα, 11.13 ώρα Ελλάδας) τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν από το ορυχείο, εκ των οποίων δύο δεν έφεραν σημάδια ζωής», σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα.

