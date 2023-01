Ελεύθερη αφέθηκε έπειτα από αρκετές ώρες κράτησης η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Η ακτιβίστρια για την κλιματική αλλαγή συμμετείχε με αρκετές εκατοντάδες κόσμου σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την επιχειρούμενη επέκταση του λιγνιτωρυχείου Γκαρτσβάιλερ 2, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 9 χιλιομέτρων από το Λούτσερατ της δυτικής Γερμανίας.

Η 20χρονη μετά την περιπέτεια που είχε έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Twitter και έστειλε το δικό της μήνυμα, υπογραμμίζοντας πως «η προστασία του κλίματος δεν είναι έγκλημα».

«Χθες συμμετείχα σε μια ομάδα που διαμαρτυρήθηκε ειρηνικά για την επέκταση ενός ανθρακωρυχείου στη Γερμανία. Μας συνέλαβε η αστυνομία και μας κράτησαν, αλλά μας άφησαν να φύγουme αργότερα το ίδιο βράδυ. Η προστασία του κλίματος δεν είναι έγκλημα», έγραψε χαρακτηριστικά

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία βρίσκεται στο πλευρό των διαδηλωτών από την Παρασκευή, εθεάθη μετά την προσαγωγή της να κάθεται απομονωμένη σε αστυνομική κλούβα, σύμφωνα με μαρτυρία που δημοσιεύει το πρακτορείο Reuters. H ίδια παρομοίασε το τοπίο γύρω από το χωριό με το άγριο βασίλειο του Τόλκιν, «Μόρντορ», όπου εντοπιζόταν το «απόλυτο κακό».

Οι ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας χρησιμοποίησαν μπουλντόζα προκειμένου να απομακρύνουν τους ακτιβιστές από τα κτίρια του χωριού, με λιγοστούς να παραμένουν σε δέντρα και σε μια υπόγεια σήραγγα και να πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία. Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και σήμερα με καταλήψεις σιδηροδρομικών γραμμών και αποκλεισμούς δρόμων.

Το λιγνιτωρυχείο, που ανήκει στον ενεργειακό κολοσσό RWE, βρίσκεται μεταξύ της Κολωνίας και του Ντίσελντορφ. Η παράταση της λειτουργίας του κρίθηκε απαραίτητη για την ενεργειακή ασφάλεια της Γερμανίας, προκειμένου να αντισταθμιστεί η διακοπή των παραδόσεων φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

The «agents of coal» are attacking peaceful protectors of the climate.

It is, indeed, a blunt phrasing, but it reflects, according to the locals, how the «coal mafia» has control over the entire region, from politicians to local authorities.pic.twitter.com/X8LIY15o5E

— ᴊᴏᴀɴɪᴇ ʟᴇᴍᴇʀᴄɪᴇʀ (@JoanieLemercier) January 9, 2023