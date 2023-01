Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επιχείρηση εκκένωσης του Λούτσερατ, του εγκαταλελειμμένου χωριού στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, το οποίο είχε καταληφθεί από ακτιβιστές που προσπαθούσαν να εμποδίσουν την κατεδάφιση των κτιρίων και την επέκταση του λιγνιτωρυχείου της περιοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ακτιβιστές παραμένουν κρυμμένοι σε υπόγειες σήραγγες, ενώ μεταξύ των διαδηλωτών που απομάκρυναν σήμερα οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Εκπρόσωπος της εταιρείας RWE, η οποία ελέγχει το λιγνιτωρυχείο, δήλωσε ότι είναι άγνωστο πόσος χρόνος θα χρειαστεί προκειμένου οι δύο ακτιβιστές να βγουν από τα τούνελ, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η πυροσβεστική ελέγχει συνεχώς τις συσκευές εξαερισμού στο σημείο.

Η αστυνομία του Άαχεν, η οποία έχει την ευθύνη της επιχείρησης εκκένωσης του χωριού, ανέφερε σήμερα ότι απομακρύνθηκαν περίπου 300 άτομα, ενώ καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά αντίστασης. Από την αρχή της επιχείρησης έχουν γίνει περισσότερες από 154 προσαγωγές και, σύμφωνα με την αστυνομία, στα επεισόδια που ξέσπασαν στο περιθώριο διαδήλωσης χθες, τραυματίστηκαν 70 αστυνομικοί και εννέα ακτιβιστές και περισσότερα από 30 υπηρεσιακά οχήματα έχουν υποστεί ζημιές.

Όπως μεταδίδει το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 1.000 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να σπάσουν τα οδοφράγματα, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση κανονιών νερού και σπρέι πιπεριού. Οργανώσεις ακτιβιστών κατηγόρησαν την αστυνομία για «υπερβολική χρήση βίας».

Peaceful protesters are trying to prevent the emissions of 280.000.000 Tons of CO2 in Lützerath.

