Βλέποντας κανείς ένα προς ένα τα πιο περίεργα κτίρια του κόσμου, εκτός του ότι δυσκολεύεται να πιστέψει πως δεν είναι δημιούργημα της φαντασίας, σίγουρα μπορεί να πει πως ο εκάστοτε αρχιτέκτονας είχε τρελή φαντασία.

Ορισμένα από αυτά φωτογραφήθηκαν και βρίσκονται στη σελίδα Bizarre Buldings στο Twitter.

Το κτίριο – γιγαντιαία συρταριέρα φιλοξενεί ένα κατάστημα επίπλων στην Μπογκοτά, πρωτεύουσα της Κολομβίας.

Το κτίριο που ανοίγει στο πλάι με ένα φερμουάρ βρίσκεται στο Μιλάνο. Το τεράστιο φερμουάρ προστέθηκε με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας πριν από αρκετά χρόνια.

Και στο Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας, οι αρχιτέκτονες πίσω από το κτίριο του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Αλιείας πήραν τα πράγματα πολύ σοβαρά ή θέλησαν να αυτοσαρκαστούν και δημιούργησαν ένα κτίριο γραφείων που μοιάζει με γιγάντιο ψάρι.

The Fisheries Department building in Hyderabad, India is actually a fish. pic.twitter.com/yz5LuISU7Y

— Bizarre Buildings (@BizarreBuiIding) January 6, 2023