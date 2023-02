Σε τροχιά ανάκαμψης μετά το γερό πλήγμα που δέχτηκαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες το 2022 σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο κατά τη διάρκεια του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Οπως σημειώνεται στην αναφορά του οργανισμού που αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με έδρα το Στρασβούργο, την περασμένη χρονιά στους κινηματογράφους της Γηραιάς Ηπείρου και του Ηνωμένου Βασιλείου κόπηκαν 643 εκατομμύρια εισιτήρια, ποσό αυξημένο κατά 63% σε σχέση με τα 249 εκατομμύρια του 2021.

Η ίδια αύξηση παρατηρείται αν στην εξίσωση υπολογιστούν μόνο οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης όπου οι πωλήσεις εισιτηρίων στις αίθουσες έφτασαν τα 525,8 εκατομμύρια, κατά 64% περισσότερα σε σχέση με το 2021. Αν και είναι ακόμη νωρίς για σίγουρα συμπεράσματα, οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι οι ταινίες «Avatar: The Way of The Water», «Top Gun: Maverick» και «Minions: The Rise of Gru» συνέβαλαν στο αποτέλεσμα αυτό.

Πριν από την πανδημία

Παρά ωστόσο τη βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το 2021, όπου οι κινηματογράφοι έπρεπε να βάλουν λουκέτο εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού, ακόμη έχουν να διανύσουν πολύ δρόμο μπροστά τους ώστε να φτάσουν τα επίπεδα πριν από την πανδημία.

Αν λάβουμε υπόψη τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την περίοδο 2017-2019, το 2022 οι πωλήσεις των εισιτηρίων στην Ευρώπη είναι μειωμένες κατά 34,5%, χάνοντας περίπου 338,9 εκατομμύρια θεατές. Αντίστοιχο αποτέλεσμα προκύπτει αν υπολογιστούν τα στοιχεία για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου οι επιδόσεις των αιθουσών είναι μειωμένες κατά 34,9% και περίπου 281,7 εκατομμύρια εισιτήρια χαμένα.

Μελετώντας τις επιδόσεις των χωρών μεμονωμένα, παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις, αφού σε κάποιες η κινηματογραφική αγορά κατάφερε να ανακάμψει περισσότερο και σε άλλες λιγότερο μέσα στο 2022. Σε όλες όμως η συνισταμένη παραμένει η υστέρηση εισιτηρίων σε σχέση με τα χρόνια πριν από την πανδημία.

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση λοιπόν, μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εισιτηρίων, πολύ περισσότερη από το 63% που ήταν ο μέσος όρος, καταγράφηκε στη Λετονία (+241%, με επιπλέον 1,7 εκατομμύρια εισιτήρια να κόβονται τον περασμένο χρόνο), Σλοβενία (+243%, με επιπλέον 1 εκατομμύριο εισιτήρια), Λιθουανία (+124%, με 1,7 εκατομμύρια εισιτήρια), Σλοβακία (+110%, με 2,2 επιπλέον εκατομμύρια εισιτήρια) και Γερμανία (+85%, με επιπλέον 35,9 εκατομμύρια εισιτήρια).

Τις μικρότερες αυξήσεις κατέγραψαν η Πολωνία (+51%, με επιπλέον 13,4 εκατομμύρια εισιτήρια), η Ισπανία (+33%, με επιπλέον 13,7 εκατομμύρια εισιτήρια) και η Κροατία (+32%, με 0,8 επιπλέον εκατομμύρια εισιτήρια). Από ποσοτική πλευρά, η Γαλλία έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια στην Ευρώπη για το 2022, πουλώντας συνολικά 152 εκατομμύρια, 59% περισσότερα σε σχέση με το 2021.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Στη χώρα μας, σημαντική ήταν η αύξηση των εισιτηρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχώρησε στο Παρατηρητήριο το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Ετσι, οι ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες είδαν το 2022 τα εισιτήριά τους να αυξάνονται κατά 79,2%, με 5,5 εκατομμύρια θεατές να προσέρχονται για να παρακολουθήσουν κάποια ταινία, νούμερο πολύ βελτιωμένο σε σχέση με τα 3,1 εκατομμύρια του 2021.

Παρ’ όλα αυτά, αν η σύγκριση επεκταθεί στο διάστημα 2017-2019 όπου τα εισιτήρια ανέρχονταν σε 9,7 εκατομμύρια, τότε οι επιδόσεις των κινηματογράφων είναι μειωμένες κατά 43,4%. Τα νούμερα αυτά μεταφράζονται σε έσοδα για το 2022 37,5 εκατ. ευρώ από τα εισιτήρια, αυξημένα κατά 92,6%, από 19,5 εκατ. ευρώ που υπολογίζεται ότι είχαν ανέλθει το 2021 αλλά 39,5% μειωμένα σε σχέση με τα 62 εκατ. ευρώ της περιόδου 2017-2019.

Επιστρέφοντας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, η Δανία ήταν η χώρα που έδειξε τον μεγαλύτερο βαθμό ανάκαμψης στα προ της πανδημίας δεδομένα, αφού τα εισιτήρια έφτασαν το 82% του αντίστοιχου αριθμού που κόπηκε μεταξύ 2017 και 2019.

Σε αρκετά καλό δρόμο βρέθηκαν και η Τσεχία, όπου τα εισιτήρια του 2022 αντιπροσωπεύουν το 81% των πωλήσεων προ κορωνοϊού, η Βουλγαρία (77%), η Αυστρία και η Γαλλία (73%).

Αντίθετα, η ανάκαμψη ήταν περιορισμένη στην Ιταλία, όπου μόλις 47,9 εκατομμύρια εισιτήρια κόπηκαν μέσα στο 2022, αντιπροσωπεύοντας λιγότερα από τα μισά που συνήθιζε να έχει η χώρα το διάστημα 2017-2019.

