Παίκτης της Άρσεναλ μέχρι το καλοκαίρι του 2024 θα παραμείνει ο Μοχάμεντ Ελνένι.

Ο Αιγύπτιος αμυντικός χαφ που βρίσκεται στους «κανονιέρηδες», από τον Ιανουάριο του 2016 είναι πλέον ο μακροβιότερος ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στο ρόστερ της Άρσεναλ.

Με τον λονδρέζικο σύλλογο ο Ελνένι έχει καταγράψει συνολικά 155 συμμετοχές, πετυχαίνοντας και έξι γκολ, ενώ το Σεπτέμβριο του 2019, δόθηκε δανεικός στην τουρκική Μπεσίκτας για μια σεζόν.

Με τον Μικέλ Αρτέτα να τον υπολογίζει κυρίως για το ροτέισον της ομάδας του, φέτος έχει καταγράψει 8 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και συνολικά έχει αγωνιστεί 354′ με την φανέλα της Άρσεναλ.

Δείτε την ανάρτηση:

A new chapter begins in my journey with Arsenal. I just signed a new contract 😍 Arsenal for me isn’t just a club I joined 7 years ago, which makes me the longest serving player currently ☺️ Arsenal is home, family, happiness, growth, and ambition. My Arsenal family, I love you♥️ pic.twitter.com/yOTw48O2xN

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) February 21, 2023