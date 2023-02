Οι Guns N’ Roses επιστρέφουν με μια τεράστια Παγκόσμια Περιοδεία για το 2023 σε παραγωγή της Live Nation πραγματοποιώντας headline shows σε στάδια, φεστιβάλ και αρένες καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου.

Το εμβληματικό rock συγκρότημα ξεκινάει το ταξίδι του στις 5 Ιουνίου από το Park Hayarkon – Tel Aviv, Israel και συνεχίζει δυναμικά στην Ευρώπη, κλείνοντας τις συναυλίες στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Το συγκρότημα θα συνεχίσει προς τη Βόρεια Αμερική, με αφετηρία το Medavie Blue Cross Stadium του Moncton, NB το Σάββατο 5 Αυγούστου και θα επισκεφτεί ιστορικούς συναυλιακούς χώρους όπως το Fenway Park – Boston, MA στις 21 Αυγούστου και το Wrigley Field – Chicago, IL στις 24 Αυγούστου. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στο BC Place – Vancouver, BC στις 14 Οκτωβρίου.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα ξεκινώντας με την προπώληση του Nightrain Fan Club του συγκροτήματος την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 10:00 από την ticketmaster.gr. Η γενική προπώληση για όλες τις ημερομηνίες θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 10:00, στο gunsnroses.com και ticketmaster.gr . Οι fans μπορούν να προμηθευτούν VIP Πακέτα, τα οποία περιλαμβάνουν premium εισιτήρια, VIP πρόσβαση στα bar κατά τη διάρκεια του show, αποκλειστικό Guns N’ Roses VIP merchandise και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το vipnation.com.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το συγκρότημα επιστρέφει στη Βόρεια Αμερική μετά το μνημειώδες We’re F’N Back! Tour του 2021, κατά τη διάρκεια του οποίου κατάφεραν να γεμίσουν όλα τα στάδια από τη μία άκρη της ηπείρου στην άλλη, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου headline show τους στο Banc of California Stadium του Los Angeles. Παράλληλα, η θρυλική τους περιοδεία Not In This Lifetime… Tour (2016-2019) ξεχώρισε ως το «τρίτο επιτυχέστερο tour όλων των εποχών σε πωλήσεις».

Διευρύνοντας την πολιτιστική κληρονομιά τους, οι Guns N’ Roses έγιναν χορηγοί του Eric Jones με το No. 43 στα πλαίσια του Daytona 500. Η αγωνιστική ομάδα, Legacy Motor Club, βρίσκεται υπό την συνιδιοκτησία των θρύλων της NASCAR, Richard Petty και Jimmie Johnson οι οποίοι δεν έχασαν ευκαιρία να μοιραστούν τον ενθουσιασμό του στο Twitter.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης οτι το κινηματογραφικό μουσικό βίντεο για το “November Rain” έχει ξεπεράσει τις 2 δισεκατομμύρια προβολές, εκτοξεύοντάς το στην κορυφή ως «το rock video με τις περισσότερες προβολές διαχρονικά». Πέρυσι κυκλοφόρησαν το Use Your Illusion I & II Super Deluxe Edition Box Set, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ. Το 4LP βινύλιο είναι ήδη sold out.

Guns N’ Roses | Αθήνα | 22 Ιουλίου 2023 | Ολυμπιακό Στάδιο

Η προπώληση για τα μέλη του fanclub ξεκινά την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 10:00.

Η γενική προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 10:00 μέσω του gunsnroses.com και της Τicketmaster.gr

