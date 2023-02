Άδοξο τέλος είχε ένα από τα 12 αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί για περίπου δύο εβδομάδες στο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ στη Ταϊλάνδη του 2018.

Ο Ντουανγκπέτς Προμπτέπ, γνωστός ως «Ντομ», ήταν ο αρχηγός των «Αγριόχοιρων», της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας που είχε πάει για εξερεύνηση στο σπήλαιο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα το σπήλαιο να πλημμυρίσει και τα παιδιά μαζί με τον προπονητή τους να εγκλωβιστούν.

Η είδηση για τον θάνατο του 17χρονου κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από έναν βουδιστή μοναχό που δίδασκε στα αγόρια στην επαρχία Τσιάνγκ Ράι της βόρειας Ταϊλάνδης.

«Ο Ντουανγκπέτς Προμπτέπ πήγε σήμερα σε έναν άλλο κόσμο. Ελπίζω ότι θα ξαναγεννηθεί και θα γίνει και πάλι μαθητής μου στην επόμενη ζωή», έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ο Σουπατπόνγκ Μετίγκο.

