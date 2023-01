Μικρό λεωφορείο ενεπλάκη σε τροχαίο και έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα έντεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους στην επαρχία Ναχόν Ρατσασίμα (κεντρική Ταϊλάνδη), ανακοίνωσε σήμερα αξιωματικός της αστυνομίας.

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη λωρίδα υψηλής ταχύτητας αυτοκινητοδρόμου, όταν το βαν, που μετέφερε δώδεκα ανθρώπους από την Αμνάτ Γιαρόεν (ανατολικά) στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ, βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε στο πλάι, μέσα στο κεντρικό διαχωριστικό.

⚡️The van carrying 12 people was travelling from northeastern Amnat Charoen province to Bangkok when it veered off the highway in central Nakhon Ratchasima province Saturday (Jan.21) night.#accident #crash 📍#Thailand #icr360 #NewsUpdate pic.twitter.com/MVTLqtcVod

— International Crisis Room 360 (@ICR360) January 23, 2023