Μια μητέρα από τη Συρία και το νεογέννητο μωρό της αναρρώνουν μετά τη διάσωσή τους για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα από τα ερείπια του σπιτιού τους,μετά τον φονικό σεισμό.

Όπως αναφέρει το BBC η Ντίμα ήταν επτά μηνών έγκυος όταν ο σεισμός της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε την πτώση μέρους του σπιτιού της στην πόλη Τζινταϊρις στη Συρία.

Η γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα και αργότερα γέννησε ένα αγόρι, τον Αντνάν, σε νοσοκομείο στο Αφρίν που υποστηρίζεται από την Syrian American Medical Society (Sams).

Μητέρα και μωρό επέστρεψαν λίγο αργότερα στο σπίτι τους, το οποίο όμως κατέρρευσε πλήρως μετά από τρεις ημέρες. Διασώστες κατάφεραν – πριν σταματήσουν οι έρευνες – να τους απεγκλωβίσουν και ο νεογέννητος Αντνάν διακομίστηκε για άλλη μια φορά στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση με ίκτερο και σοβαρή αφυδάτωση, ενώ η μητέρα του υπέστη βαριά τραύματα στα κάτω άκρα.

Σύμφωνα με τους γιατρούς το μωρό ανταποκρίνεται στην αγωγή και η κατάστασή του έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Sams έδειχνε τον Adnan να κοιμάται ήσυχος μέσα σε μια θερμοκοιτίδα.

Check out this video about Adnan and his family’s story highlighting the devastation caused by Syria’s earthquake.#Syria #Syrian #syriaearthquake #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/hmvHotwQlP

— sams_usa (@sams_usa) February 13, 2023