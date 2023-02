Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας με τον ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά το φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία.

«Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που πενθούν. Εξέφρασα την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει βοήθεια άμεσα στις προσπάθειες διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ζημιάς» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Following the devastating earthquake in Southern #Türkiye, I communicated w/ my 🇹🇷 counterpart @MevlutCavusoglu and I conveyed my condolences to the grieving families. I expressed 🇬🇷’s readiness to provide assistance immediately in the rescue efforts & coping with the damage.

