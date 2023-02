Το γκολ του Χάρι Κέιν στο 15ο λεπτό ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στην Τότεναμ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Άγγλο επιθετικό να γράφει παράλληλα ιστορία, πετυχαίνοντας το 267ο γκολ του με τη φανέλα των Σπερς σε όλες τις διοργανώσεις.

Χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του Γκουαρντιόλα που δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το δώρο της Άρσεναλ με την ήττα από την Έβερτον και παρέμεινε στο -5 από την κορυφή.

Η Τότεναμ κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τη συμπλήρωση ενός τετάρτου, με τον Χόιμπιεργκ να κλέβει την μπάλα από τον Ρόδρι και να πασάρει την κατάλληλη στιγμή στον Κέιν ο οποίος νίκησε τον Έντερσον κι έκανε το 1-0, γράφοντας έτσι το όνομά του με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία των Λονδρέζων.

Οι παίκτες της Σίτι προσπάθησαν να αντιδράσουν μετά το σοκ, και άγγιξαν το γκολ στο 45+1′, όταν ο Μαχρέζ έκανε το σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Γιορίς. Στο 66′ Πέρισιτς σέντραρε από αριστερά αλλά ο Κέιν δεν πρόλαβε να βάλει την προβολή και στο 68’ το σουτ του Άλβαρες πέρασε μόλις έξω.

Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να ολοκληρώνουν το ματς με δέκα παίκτες καθώς στο 87’ αποβλήθηκε ο Ρομέρο με 2η κίτρινη.

Τότεναμ: Γιορίς, Ντέιβις, Ντάιερ, Ρομέρο, Έμερσον, Πέρισιτς (79’ Σεσενιόν), Χόιμπιεργκ, Μπεντανκούρ, Κουλουσέβσκι (88’ Σάντσεθ), Σον (84’ Μπισουμά), Κέιν.

Μάντσεστερ Σίτι: Έντερσον, Ακέ, Γουόκερ, Ακάντζι, Λιούις, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα (84’ Γκιντογκάν), Γκρίλις, Μαχρέζ (59’ Ντε Μπρόινε), Χάαλαντ, Άλβαρες

Harry Kane scores his 200th Premier League goal and becomes Tottenham’s all-time leading scorer with 267 goals! 👏🏻 pic.twitter.com/c1NqYkOv0j

— SPORTbible (@sportbible) February 5, 2023