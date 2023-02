Η πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα του μήνα παρουσιάζει ταινίες για όλην την οικογένεια. Από τουρικό φιλμ νουάρ μέχρι τον αγαπημένο μας Αστερίξ, ο οποίος έρχεται με νέες περιπέτειες και πολύ χιούμορ. Μέρες Ξηρασίας Η πολυβραβευμένη ταινία του Εμίν Αλπερ με πλήθος συμμετοχών σε παγκόσμια φεστιβάλ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ «Δεν υπάρχει γη για μας πίσω από τον Βόλγα» - Η αρχή του τέλους του Χίτλερ σφραγίστηκε στο Στάλινγκραντ Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Τουρκίας το Yaniklar όπου ο νεοφερμένος εισαγγελέας Εμρέ καλείται να αντιμετωπίσει τα πολιτικά σκάνδαλα της τοπικής εξουσίας, το πρόβλημα της διαχείρισης της ύδρευσης και έναν βιασμό, στον οποίο είναι αυτόπτης μάρτυρας. Η αμφιλεγόμενη σεξουαλικότητα του πρωταγωνιστή έρχεται στο προσκήνιο καθόλη τη διάρκεια της ταινίας με έντεχνους τρόπους, θίγοντας την ομοφοβία και την πατριαρχική κουλτούρα της Τουρκίας του Ερντογάν. Σκηνοθεσία – Σενάριο: Emin Alper Διεύθυνση φωτογραφίας: Χρήστος Καραμάνης Μουσική: Stefan Will Ηθοποιοί: Selahatti̇n Paşali, Eki̇n Koç, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Seli̇n Yeni̇nci̇ Καθαρτήριο Σκηνοθεσία / Σενάριο: Βασίλης Μαζωμένος Επτά ιστορίες ακραίας αγάπης στη σύγχρονη Ελλάδα. Ένας μοναχός ηγείται μιας πομπής. Ένα κορίτσι διασώζεται από την πορνεία. Δύο κολεγιόπαιδα γίνονται δράστες βίαιων περιστατικών. Ένας ηλικιωμένος πέφτει θύμα μιας αστυνομικού. Ένα ζευγάρι προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση του. Μια γυναίκα εκφράζει τον θυμό της σε έναν δημόσιο υπάλληλο. Ένας άνδρας απάγει τον καλύτερο του φίλο. Επτά διαφορετικές ιστορίες για την αγάπη στη σύγχρονη Ελλάδα, από ανθρώπους που την αναζητούν, τη βρίσκουν, τη χάνουν. Η αυτοκρατορία του φωτός Με φόντο μία παραθαλάσσια πόλη της Αγγλίας στις αρχές των ‘80s,η Hilary (Olivia Colman), που εργάζεται σε έναν παλιό κινηματογράφο και ταλαιπωρείται με θέματα ψυχικής υγείας, συναντά τον νεαρό Stephen (Micheal Ward), που έχει μόλις πιάσει δουλειά στο σινεμά. Οι δύο πρωταγωνιστές μοιράζονται την ίδια ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και μέσα από την παράξενη και τρυφερή τους σχέση θα βιώσουν τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής, του κινηματογράφου και της κοινότητας. Σκηνοθεσία: Sam Mendes Ηθοποιοί: Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke, Toby Jones, Colin Firth Η ταινία είναι υποψήφια για Όσκαρ Διεύθυνσης Φωτογραφίας Χτύπος στην Καλύβα

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε μια απομακρυσμένη καλύβα, ένα νεαρό κορίτσι και οι δυο γονείς του καταλήγουν όμηροι τεσσάρων οπλισμένων αγνώστων με άγνωστα κίνητρα, οι οποίοι απαιτούν από την οικογένεια να προβεί σε μια αδιανόητη επιλογή προκειμένου να αποτρέψει το τέλος του κόσμου. Με περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο, η οικογένεια πρέπει να αποφασίσει τι θα πιστέψει προτού χαθούν όλα.

Σκηνοθεσία: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν Σενάριο: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν Στιβ Ντέζμοντ και Μάικλ Σέρμαν. Bασισμένο στο bestseller «The Cabin at the End of the World» του Πολ Τρέμπλεϊ Ηθοποιοί: Ντέιβ Μπαουτίστα, Μπεν Όλντριτζ, Τζόναθαν Γκροφ, Νίκι Αμούκα- Μπερντ, Άμπι Κουίν και Ρούπερτ Γκριντ.

Δύο Φίλοι και Ένας Ασβούλης

Σκηνοθεσία: Ρουν Σπάανς, Γκάνχιλντ Ένγκερ

Η ζωή στο τούνελ κυλάει όμορφα για τον Τούτσον, τον Λούντιγουντ και τον Ασβό, μέχρι που μία αυστηρή υπάλληλος του τρένου αποφασίζει να τους διώξει. Μόνο ο παππούς Τούτσον, ο θρυλικός πειρατής Καπετάν Τούτσον, μπορεί να τους σώσει. Για να τον βρουν, ταξιδεύουν στα πιο απίστευτα μέρη μέχρι που συνειδητοποιούν ότι η βοήθεια που ψάχνουν είναι πολύ κοντά τους, έχει εκατό κεφάλια και πάνω από δεκατέσσερα πόδια.

Aστερίκ και Οβελίξ: Στο δρόμο για την Κίνα

Βρισκόμαστε στο έτος 50 π. Χ. Η αυτοκράτειρα της Κίνας μόλις φυλακίστηκε μετά από πραξικόπημα που υποκινήθηκε από έναν προδότη πρίγκιπα. Με τη βοήθεια ενός εμπόρου και του πιστού της σωματοφύλακα, η μοναχοκόρη της αυτοκράτειρας, πριγκίπισσα Σας-Γι, καταφέρνει να διαφύγει στη Γαλατία για να ζητήσει βοήθεια από -ποιους άλλους;- τους ξακουστούς πολεμιστές, Αστερίξ και Οβελίξ.