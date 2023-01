Την ώρα που υπάρχουν νέες εξελίξεις στο Qatargate, με τη σύλληψη της λογίστριας του Αντόνιο Παντσέρι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξαν τον αντικαταστάτη της Εύας Καϊλή για τη θέση του αντιπροέδρου.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον Μαρκ Άνχελ, από το Λουξεμβούργο και την ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Άλλωστε, ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής ήταν το φαβορί για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο Άνχελ εξελέγη με 307 ψήφους.

