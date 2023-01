Εικόνες-σοκ έρχονται από το NFL και την αναμέτρηση των Μπάφαλο Μπιλς με τους Σινσινάτι Μπένγκαλς. Στα μέσα της πρώτης περιόδου και με το σκορ στο 7-3 υπέρ του Σινσινάτι, ο αμυντικός των Μπιλ, Νταμάρ Χάμλιν συγκρούστηκε με τον tight end των Μπέγκαλς, Τι Χίγκινς. Παρόλο που ο 24χρονος αρχικά σηκώθηκε, δευτερόλεπτα μετά κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς τις αισθήσεις του!

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο γήπεδο του NFL ήταν συγκλονιστικές, με τους γιατρούς να σπεύδουν για τις πρώτες βοήθειες. Ασθενοφόρο μπήκε για να παραλάβει τον Χάμλιν, ενώ οι συμπαίκτες του είχαν ξεσπάσει σε κλάματα.

Στο νοσοκομείο που διακομίστηκε ο 24χρονος αμυντικός επικρατεί πανικός, καθώς πολύς κόσμος έχει συρρεύσει προκειμένου να μάθει νεότερα για την κατάστασή. Τόσο η ομάδα του, όσο και το ιατρικό προσωπικό τηρούν σιγή ιχθύος, αναφορικά με την κατάσταση που βρίσκεται ο Χάμλιν, ο οποίος δέχθηκε ακόμη και CPR για να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Φυσικά η αναμέτρηση των Μπάφαλο Μπιλς με τους Σινσινάτι Μπένγκαλς διακόπηκε οριστικά και άπαντες προσεύχονται για τον 24χρονο Νταμάρ Χάμλιν.

Update from Hamlin’s Rep: Damar Hamlin’s ‘vitals are back to normal’ and he is undergoing further testing at hospital

pic.twitter.com/DotNs3tDmo — FootBasket™.com (@FootBasket) January 3, 2023

This clip 💯 percent defines what sports are really about…FAMILY!!! Nothing else brings together different ages, races, backgrounds, cultures, perspectives, beliefs, or anything else like SPORTS and a TEAM! Thoughts & prayers for Damar Hamlin! pic.twitter.com/oeAZ7L6UTs — Anthony Morris (@tonyy_morris) January 3, 2023

More fans have gathered outside UC Medical Center in support of Damar Hamlin, they just had a prayer circle pic.twitter.com/Klf1kCBX28 — Michael Niziolek (@michaelniziolek) January 3, 2023