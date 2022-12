Μπορεί οι φήμες να θέλουν την Έμιλι Ραταϊκόφσκι σε σχέση με τον Πιτ Ντέιβιντσον ωστόσο, η ίδια φαίνεται πως βρίσκεται σε μια περίοδο αναζήτησης συντρόφου.

Όπως αποκάλυψε το μοντέλο σε podcast, ξεκίνησε να χρησιμοποιεί μια εφαρμογή γνωριμιών και μάλιστα έχει ήδη μερικά αιτήματα.

«Είπα μέσα μου «δεν γαμ@@@@». Ένιωθα προκλητική βέβαια, γιατί υπήρξαν τόσα άτομα που μου είπαν να μην το κάνω», είπε αρχικά.

Ανησυχία για την Ραταϊκόφσκι – Το βίντεο που μαρτυρά τη μεγάλη απώλεια βάρους της

Αν και δεν διευκρίνισε ποια εφαρμογή κατέβασε, ανέφερε πως έχει δεχτεί αιτήματα από γυναίκες, και τα χαρακτήρισε «συναρπαστικά».

«Αν και μου αρέσει, δεν θεωρώ ότι θα βρω τον δικό μου τύπο εκεί. Η εφαρμογή αυτή αισθάνομαι ότι είναι για λευκούς. Εγώ θα ήθελα έναν πιο ιδιαίτερο τύπο γυναίκας ή άνδρα, οπότε δεν νομίζω ότι θα συναντήσω τη λαίδη μου εδώ», ανέφερε ακόμα.

