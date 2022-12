Η «τρέλα» στην Αργεντινή καλά κρατεί! Δεν θα μπορούσε να συμβεί και διαφορετικά μετά τον θρίαμβο της «Αλμπισελέστε» στο Κατάρ.

Ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του κατάφεραν να «λυγίσουν» τη Γαλλία στη διαδικασία των πέναλτι, κατακτώντας έτσι το τρίτο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας της χώρας. Μια χώρα η οποία βρίσκεται στο πόδι εδώ και σχεδόν 24 ώρες. Και θα συνεχίσει να βρίσκεται, καθώς η κυβέρνηση της Αργεντινής κήρυξε εθνική αργία την Τρίτη 20/12, ώστε να υποδεχτεί όλη η χώρα τους πρωταθλητές κόσμου!

Η αποστολή της Αργεντινής αναμένεται να προσγειωθεί στο Μπουένος Άιρες μέσα στις επόμενες ώρες και στα… καπάκια, θα βγει στους δρόμους της πρωτεύουσας με ένα πούλμαν, ώστε να ξεκινήσει η μεγάλη παρέλαση στην πόλη.

Όλος ο λαός της Αργεντινής αναμένεται να βγει στους δρόμους για να πανηγυρίσει τη μεγάλη επιτυχία μαζί με τους νικητές του Κατάρ.

BREATHTAKING footage of Argentina fans at the Obelisk in Buenos Aires 💙💙 (via IG/alepetra_) pic.twitter.com/OxTSp3jcIa

— Men in Blazers (@MenInBlazers) December 19, 2022