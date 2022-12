Πάτησε το πόδι του για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 14 Μαρτίου 2013, μέσα σ’ εκείνες τις κρίσιμες στιγμές για την οικονομία της Κύπρου.

Το χθεσινό ήταν το τελευταίο επίσημο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ο πρόεδρος του σώματος, Σαρλ Μισέλ, αποχαιρέτησε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) μ’ έναν ξεχωριστό τρόπο μέσα από ανάρτησή του στο Twitter.

Eγραψε στο μήνυμά του ο Σαρλ Μισέλ: «Αγαπητέ Αναστασιάδη μετά από σχεδόν δέκα χρόνια σ’ αυτή την αίθουσα, είσαι ένα από τα πιο έμπειρα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σ’ ευχαριστούμε για όλο σου το έργο για την προώθηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος».

Και πρόσθεσε στα ελληνικά: «Ενα μεγάλο ευχαριστώ και εγκάρδιες ευχές για ό,τι καλύτερο!».

Η ανάρτηση του Σαρλ Μισέλ συνοδεύεται από σύντομο βίντεο στο οποίο αποτυπώνονται ορισμένα σημαντικά στιγμιότυπα της παρουσίας του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το σύντομο βίντεο τελειώνει μ’ ένα «ευχαριστούμε Νίκο» στα αγγλικά και στα ελληνικά.

Dear @AnastasiadesCY after almost ten years in this room, you are one of the most experienced members of the European Council.

Thank you for all your work advancing the European project. #EUCO

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγκάρδιες ευχές για ό,τι καλύτερο! pic.twitter.com/CI5ty0NLxM

— Charles Michel (@CharlesMichel) December 15, 2022