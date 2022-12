Την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου πέρασαν το απόγευμα της Πέμπτης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Χαράλαμπος Λαλούσης. Για μία σύσκεψη κεκλεισμένων των θυρών.

Το ραντεβού ήταν μετά τις 4μμ και ακολούθησε την θυελλώδη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή. Κράτησε περίπου δύο ώρες.

Και θέμα είχε τη σύμβαση των Spike NLOS. Ο λόγος για τους ισραηλινούς πυραύλους ακριβείας, που η Ελλάδα έχει «κλειδώσει» τιμή και προτεραιότητα στο χρόνο παράδοσης με το Ισραήλ και είχαν κολλήσει στη γραφειοκρατία εδώ και έξι μήνες περίπου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε αναλυτική ενημέρωση και έθεσε ερωτήματα. Τόσο για τη σύμβαση όσο και για την χρησιμότητα των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του in ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν θέλει μεσάζοντας αλλά μία συμφωνία «G to G» (Goverment to Goverment). Προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές στη συμφωνία.

Οι ερωτήσεις στον Παναγιωτόπουλο

Ζήτησε από τον Παναγιωτόπουλο λεπτομέρειες για την αρχιτεκτονική της σύμβασης και από το Λαλούση λεπτομέρειες για τη θωράκιση που προσφέρουν σύμφωνα και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που πρόκειται να τοποθετηθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Spike NLOS είχε αναφερθεί και ο απερχόμενος Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, κατά την τελευταία του επίσκεψη στην Ελλάδα. Σημείωνε ότι η Αθήνα πρέπει να πάρει άμεσα αποφάσεις αλλιώς θα χάσει τη σειρά της και θα πρέπει να επαναδιαπραγματευθεί τόσο την τιμή όσο και το χρόνο παράδοσης των συγκεκριμένων πυραύλων.

Οι λεπτομέρειες

Οι τελευταίες λεπτομέρειες έκλεισαν με την επίσκεψη του γενικού διευθυντή του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ στην Αθήνα, Αμίρ Έσελ, στην Αθήνα στο τέλος Νοεμβρίου ο οποίος έγινε δεκτός από τον ΥΕΘΑ, Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου θεωρείται ότι η σύμβαση έχει μπει σε τροχιά υπογραφής και ανώτατες πηγές του υπουργείου Άμυνας να μιλάνε για εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η σύμβαση – σύμφωνα με τις υφιστάμενες πληροφορίες – θα είναι ενιαία και θα αφορά 17 συστήματα των πυραύλων ακριβείας SPIKE NLOS για το στρατό ξηράς, εννιά για την αεροπορία στρατού, για τα ελικόπτερα Apache και οκτώ για το Πολεμικό Ναυτικό, προκειμένου να τοποθετηθούν σε κανονιοφόρους.

Συστήματα ακριβείας

Τα εν λόγω πυραυλικά συστήματα ακριβείας τελευταίας τεχνολογίας σύμφωνα με το σχεδιασμό πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό μονάδων από τον Έβρο μέχρι τα νησιά. Με αρμόδιες πηγές του Πενταγώνου να μιλάνε για ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί μία ασπίδα ασφαλείας, που σφραγίζει αμυντικά την περιοχή σε αέρα, θάλασσα και στόχους εδάφους, δημιουργώντας μία απροσπέλαστη ζώνη για τις εχθρικές δυνάμεις. Το βεληνεκές των εν λόγω πυραύλων να ξεπερνά τα 32 χιλιόμετρα.

Να σημειωθεί ότι ο χειριστής των Spike NLOS έχει στα χέρια του ένα όπλο ακριβείας το οποίο μπορεί να ελέγχει με την ίδια ευκολία νύχτα και μέρα, έχοντας την εικόνα της πορείας του σε πραγματικό χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης, ενώ θα μπορεί να αλλάξει διαδρομή ή και να ακυρώσει την αποστολή κατά την διαδρομή του πυραύλου προς το στόχο.

Ένα όπλο που μπορεί να χτυπά μακρινούς ή κρυμμένους στόχους ακόμα και χωρίς οπτική επαφή. Ως εκ τούτου δεν χρειάζονται ακριβείς πληροφορίες στόχου. Ένα όπλο που θεωρείται ως ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση «αλλαγής του παιχνιδιού» υπέρ της ελληνικής πλευράς.

Το γεγονός δε ότι μπορούν να μεταφερθούν από πολλά είδη πλατφορμών κάνει τους εν λόγω πυραύλους ακόμα πιο ευέλικτους, ενώ μπορούν να προσβάλλουν πολλά είδη στόχων.

Τα ισραηλινά πυραυλικά συστήματα έχουν πάρει την απαιτούμενη έγκριση από τη Βουλή εδώ και ένα χρόνο με τις ψήφους όλων των κομμάτων πλην του ΚΚΕ.