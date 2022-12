Το πρώτο ATM, που οποίο εκδίδει χρυσά νομίσματα εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο στην Ινδία. Τα νομίσματα ζυγίζουν 0,5 – 100 γραμμάρια και η αξία τους ανέρχεται έως τα 7.000 δολάρια το ένα.

«Αντί να πηγαίνει κανείς σε κοσμηματοπωλεία, μπορεί να έρθει εδώ απευθείας και να πάρει από εδώ νομίσματα» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας GoldSikka, που δραστηριοποιείται στην αγορά και πώληση χρυσού.

Το ATM εγκαταστάθηκε στην πόλη Χιντεραμπάντ στη νότια Ινδία. Οι πελάτες τοποθετούν τις πιστωτικές τους κάρτες και επιλέγουν το βάρος του νομίσματος.

We proudly announce that we have successfully launched Gold ATM and, through this achievement, we unleash the unstoppable journey to make Bharat Sone ki Chidiya phir se, and contribute to the mission of Bangaru Telangana.https://t.co/a2Q25copfW#goldatm #goldatmindia #goldatmhyd pic.twitter.com/Y4QOpuhoSD

— Goldsikka Limited (@goldsikkaltd) December 5, 2022