Την Γερμανία αντιμετωπίζει σήμερα η Ισπανία για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ στο Κατάρ, σε έναν αγώνα ύψιστης βαθμολογικής σημασίας όσον αφορά το μέλλον των δύο ομάδων στην συνέχεια της διοργάνωσης.

Για τον τεχνικό ωστόσο της «φούρια ρόχα», Λουίς Ενρίκε, η μέρα αυτή είναι ιδιαίτερη και για άλλον ένα λόγο.

Σήμερα θα ήταν τα γενέθλια της αδικοχαμένης κόρης του, Τσάνα, η οποία έφυγε από την ζωή το 2019 από καρκίνο και θα γινόταν 13 ετών.

Ο 52χρόνος ανέβασε στα social media ένα βίντεο , στο οποίο της αφιερώνει κάποια λόγια και…συγκλονίζει.

Λέει συγκεκριμένα: «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Όχι μόνο γιατί παίζουμε με τη Γερμανία, αλλά και γιατί η κόρη μου, Τσάνα, θα γινόταν 13 ετών. Αγάπη μου, όπου κι αν είσαι, σε αγαπάμε»

Luis Enrique: «Today is a special day. Not only because we play Germany, but also because my daughter Xana would be turning 13 years old. My love, wherever you are, we love you.» pic.twitter.com/hgAP8ewwDR

— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 27, 2022