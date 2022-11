Eνας νεαρός που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τουλάχιστον 22 νεοσύλλεκτους αστυνομικούς που είχαν βγει για πρωινή άσκηση σε δρόμο της πόλης Γουίτιερ, στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 25 νεκρούς.

Η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου σταμάτησε σε πυλώνα ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επίσης ο 22χρονος οδηγός.



«Συνολικά, 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πέντε εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter.

Ο οδηγός, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ αλλά δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης.

A total of 22 L.A. County Sheriff’s Department recruits were on a run as part of a training exercise when a 22-year-old driver going the wrong way crashed into the group in Whittier, authorities said. The latest: https://t.co/Q8ARUN2sGc pic.twitter.com/hrq3v3jEON

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 16, 2022