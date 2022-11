Το Cambridge University αποκάλυψε τη λέξη της χρονιάς και είναι εμπνευσμένη… από ένα διαδικτυακό παιχνίδι.

Κάθε χρόνο, μια λέξη ανακηρύσσεται «λέξη της χρονιάς» και το 2022 το Cambridge University επέλεξε μια λέξη που μπορεί να ακούγεται ελληνική αλλά δεν είναι.

Συγκεκριμένα, το διαδικτυακό παιχνίδι λέξεων Wordle αποτέλεσε την φετινή πηγή έμπνευσης. Σε αυτό, οι παίκτες καλούνται να σχηματίσουν λέξεις με 5 γράμματα και κυριάρχησε στο Διαδίκτυο την χρονιά που φεύγει.

Η λέξη της χρονιάς, λοιπόν, είναι η λέξη «Homer» και αναζητήθηκε πάνω από 79.000 φορές, με τις 65.401 αναζητήσεις να γίνονται στις 5 Μαΐου.

Εκείνη την μέρα ήταν η απάντηση του Wordle, εκνευρίζοντας τους παίκτες, που δεν κατάφεραν να την μαντέψουν, όπως αναφέρει το miragenews.com.

Why is ‘homer’ our Cambridge Dictionary #WordOfTheYear2022? ➡️ https://t.co/4exDAXBT2L#Wordle dominated the top-ranking @CambridgeWords searches in 2022 as the game became a global hit.

‘Homer’, a term for a home run in baseball, was an answer in the word game in May 2022. pic.twitter.com/WvWOQy97Vu

— Cambridge University Press & Assessment (@CambPressAssess) November 17, 2022