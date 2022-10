Στους 134 νεκρούς έχει ανέβει ο τραγικός απολογισμός μετά την κατάρρευση κρεμαστής γέφυρας στην Ινδία, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά. Στο μεταξύ η αστυνομία έχει συλλάβει εννέα ανθρώπους, στο πλαίσιο της έρευνάς της για ένα από τα πιο πολύνεκρα δυστυχήματα στη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια.

Ένα σοκαριστικό βίντεο που τραβήχτηκε ακριβώς πριν την κατάρρευση της γέφυρας δείχνει μια ομάδα νεαρών ανδρών να τραβούν φωτογραφίες. Την ίδια ώρα άλλοι προσπαθούσαν να την κουνήσουν τη γέφυρα από τη μία πλευρά στην άλλη, μέχρι που υποχώρησαν τα καλώδια που τη συγκρατούσαν και κατέρρευσε.

Διαβάστε επίσης: Ινδία: Σοκαριστικό βίντεο με τη στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας

Η αστυνομία στο κρατίδιο Γκουτζαράτ, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, ανακοίνωσε ότι έχει συλλάβει εννέα ανθρώπους μετά την έναρξη ποινικής έρευνας κατά μη κατονομαζόμενων προσώπων, υπεύθυνων για την ανακαίνιση, τη συντήρηση και τη διαχείριση της γέφυρας.

At least 141 people died when a pedestrian suspension bridge collapsed in India’s western state of Gujarat. pic.twitter.com/4W8AUoM2Pa

— The Daily India (@TheDailyIndia2) October 31, 2022