Αποκλείει το ενδεχόμενο οποιαδήποτε συμφωνίας με την Ρωσία ο επιτελάρχης του προέδρου της Ουκρανίας, Αντρέι Γερμάκ, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Ανέφερε μάλιστα ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει μια παύση των εχθροπραξιών για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της και να συγκεντρώσει πόρους.

«Για τη Ρωσία, αυτός είναι ένας πόλεμος καταστροφής – για εμάς, αυτός είναι ένας πόλεμος επιβίωσης. Και όσο προσπαθούν να μας εξαλείψουν ως κράτος και ως έθνος, οποιεσδήποτε συμφωνίες με την Ρωσία θα είναι καταδικασμένες», έγραψε στο twitter ο Γερμάκ.

For Russia, this is a war of destruction. For us, this is a war for survival. And while they are trying to cancel us – as a state and as a nation, any agreements with Russia will be doomed. They will let Moscow regroup forces and accumulate resources to start over. pic.twitter.com/qUbVbqhLRk

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 29, 2022