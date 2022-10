Το «Every Breath You Take», το οποίο προστέθηκε στην πλατφόρμα το 2010, είναι το 225ο βίντεο που εντάσσεται στο YouTube’s Billion Views Club και το έβδομο βίντεο από τη δεκαετία του 1980 που επιτυγχάνει αυτό το ορόσημο. Η μπαλάντα που έγραψε ο Στινγκ κυκλοφόρησε αρχικά ως μέρος του τελευταίου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, το «Synchronicity» του 1983.

Σε σκηνοθεσία του αγγλικού μουσικού διδύμου Godley & Creme, το μουσικό βίντεο απαθανατίζει το γκρουπ σε ασπρόμαυρο φόντο, με τον Στινγκ στο κοντραμπάσο, τον Άντι Σάμερς στην κιθάρα και τον Στιούαρτ Κόπλαντ στα ντραμς.

Το 2019, το «Every Breath You Take» ανακηρύχθηκε το τραγούδι με τις περισσότερες εκτελέσεις στα BMI Pop Awards, με 15 εκατομμύρια ραδιοφωνικές αναπαραγωγές. Το τραγούδι προστέθηκε επίσης στο Billions Club του Spotify πέρυσι, αφού έφτασε πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams στην εν λόγω πλατφόρμα.

Οι Police, οι οποίοι προέκυψαν από το αυθεντικό βρετανικό «νέο κύμα» στα τέλη της δεκαετίας του 1970, είναι γνωστοί για άλμπουμ με επιτυχίες όπως το «Reggatta de Blanc» του 1979, το «Zenyatta Mondatta» του 1980 και το «Synchronicity». Το πολυβραβευμένο γκρουπ έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει αποσπάσει δύο Brit Awards, ένα MTV Video Music Award και έξι Grammy – μεταξύ των οποίων και το βραβείο καλύτερης ποπ ερμηνείας από ντουέτο ή συγκρότημα για το «Every Breath You Take». Το 2003, το συγκρότημα εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame.

Το κανάλι των Police στο YouTube έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο συνδρομητές και, σύμφωνα με την πλατφόρμα, το μουσικό βίντεο του «Every Breath You Take» έχει κατά μέσο όρο περισσότερες από 300.000 ημερήσιες προβολές μέχρι στιγμής φέτος.

Η δημοτικότητα του τραγουδιού συνεχίζει να αντέχει και μέσω της αδειοδότησης για άλλες χρήσεις που οδηγούν τους μουσικόφιλους να επιστρέψουν για να ακούσουν το πρωτότυπο, από το sampling για το «I’ll Be Missing You» του Puff Daddy μέχρι την τρέχουσα χρήση του σε διαφημιστική καμπάνια της DuckDuckGo.

Δείτε το βίντεο κλιπ:

*Mε στοιχεία από variety.com