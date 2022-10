Περισσότεροι από 10.000 διαδηλωτές – εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές – απέκλεισαν μια γέφυρα στη Βουδαπέστη προτού συγκεντρωθούν την Τετάρτη έξω από το κοινοβούλιο στην Ουγγαρία για να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς τους εκπαιδευτικούς της χώρας που έχουν ξεκινήσει δυναμικές κινητοποιήσεις.

Ούγγροι εκπαιδευτικοί έχουν ξεκινήσει εκστρατεία, ζητώντας αυξήσεις μισθών, προσλήψεις και να μην απολυθούν συνάδελφοί τους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα επειδή συμμετείχαν σε διαδήλωση.

Η κινητοποίηση στη Βουδαπέστη, στη διάρκεια της οποίας μαθητές σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα μήκους πολλών χιλιομέτρων, εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις μετά την επανεκλογή του Βίκτορ Όρμπαν στην πρωθυπουργία της Ουγγαρίας, τον περασμένο Απρίλιο.

Κρατώντας πανό και πλακάτ που έγραφαν «Μην απολύετε τους καθηγητές μας» και «Για να ατενίσετε το μέλλον, δείτε τα σχολεία σήμερα», διαδηλωτές κατέκλυσαν μια γέφυρα της πρωτεύουσας κοντά στο κοινοβούλιο, παραλύοντας την κυκλοφορία.

«Γνωρίζω πολλούς εξαιρετικούς καθηγητές που δεν αμείβονται επαρκώς για τη δουλειά τους και την αγάπη προς το λειτούργημά τους», δήλωσε η 14χρονη Λουίζα Λούκατς, μια μαθήτρια γυμνασίου που συμμετείχε στη διαδήλωση.

Thousands demonstrate in Budapest, Hungary, for teachers, against the humiliating wages, against centralisation, for ideology-fee curriculum… pic.twitter.com/zk5cuSc5DO

— 🌻 Золї Фелла 🌻 🇪🇺🇭🇺🇺🇦🇪🇺 🚜🪢🔫🛞 (@vbzoli) October 5, 2022