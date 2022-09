Πιστός στο δεξιό του δρόμο ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έσπευσε να συγχαρεί τους ηγέτες του κεντροδεξιού σχηματισμού που κατέκτησε την πρωτιά στις ιταλικές εκλογές.

Ο Όρμπαν μάλιστα ήταν ο πρώτος ηγέτης της ΕΕ που έσπευσε να δώσει τις ευχές του στους Τζόρτζια Μελόνι, Ματέο Σαλβίνι και Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ φίλους που μοιράζονται ένα κοινό όραμα και προσέγγιση στις προκλήσεις της Ευρώπης» τόνισε ο Όρμπαν στο μήνυμά του.

🇮🇹👏Congratulations @GiorgiaMeloni, @matteosalvinimi, @berlusconi on the elections today! In these difficult times, we need more than ever friends who share a common vision and approach to Europe’s challenges.

🇭🇺🤝🇮🇹Long live the Hungarian-Italian friendship! pic.twitter.com/4PN2ZDEJoZ

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) September 25, 2022