Μήπως η Μέγκαν Μάρκλ έριξε ένα συγκεκαλυμμένο χτύπημα στη βασιλική οικογένεια στο πρώτο της podcast Archetypes μετά το θάνατο της βασίλισσας;

Η Δούκισσα λέει στους ακροατές να «είναι ο εαυτός τους, ανεξάρτητα από το τι σας λέει οποιοδήποτε κοινωνικό πλαίσιο».

Μετά το πένθος πήρε το όπλο της

Η Μέγκαν, είχε διακόψει την κυκλοφορία του podcast της στο Spotify για όσο διαρκούσε η περίοδος πένθους για τη μονάρχη Ελισάβετ μετά τον θάνατό της στο Balmoral.

Όμως σε ένα νέο επεισόδιο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες και διερευνά το στερεότυπο της «Dragon Lady*» με τη δημοσιογράφο Lisa Ling και την κωμικό Margaret Cho.

Τα σχόλια άφησαν τους ακροατές να αναρωτιούνται αν η δούκισσα έριχνε μια συγκεκαλυμμένη σπόντα στη βασιλική οικογένεια, καθώς συζητούσε για το πώς οι άνθρωποι πρέπει να αυτοπροσδιορίζονται.

Η Meghan προέτρεψε τους ακροατές να είναι ο «καλύτερος και αληθινός εαυτός τους».

Σύμφωνα με την dailymail, είπε: «Θέλετε να είστε παράξενοι ή να είστε σαν σφουγγάρι, να είστε ανόητοι ή άγριοι, να είστε περίεργοι ή ακόμα και να αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας ή να είστε αβέβαιοι κάποιες μέρες και δυνατοί και γενναίοι σε άλλες», είπε στο τέλος του επεισοδίου. «Ό,τι κι αν είναι, αυτό εξαρτάται από εσάς. Να είσαι ο εαυτός σου. Ο πλήρης, ολοκληρωμένος, πολυεπίπεδος, μερικές φορές παράξενος, μερικές φορές φοβερός, αλλά πάντα ο καλύτερος και αληθινός εαυτός σου. Απλά να είσαι ο εαυτός σου. Είσαι τόσο πολύ μεγαλύτερος από οποιοδήποτε αρχέτυπο».

Ο εύλογος συνειρμός

Οι συνειρμοί που έγιναν και λένε ότι η Μέγκαν μιλούσε για την βασιλική οικογένεια είναι εύλογοι, διότι είχε μιλήσει στο παρελθόν αρνητικά για τη ζωή στη βασιλική οικογένεια μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Harry.

Η δούκισσα είχε πει ότι εκείνη και ο Χάρι ήταν «ευτυχείς» που θα έφευγαν από τη Βρετανία και «αναστατώνουν τη δυναμική της ιεραρχίας… απλά και μόνο με την ύπαρξή τους» πριν παραιτηθούν ως ανώτεροι βασιλείς.

* «Dragon Lady»: ένα στερεότυπο συγκεκριμένων γυναικών από την Ανατολική Ασία, τη Νότια Ασία ή τη Νοτιανατολική Ασία, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μυστηριώδεις, κυριαρχικές, παραπλανητικές, ακόμα και σεξουαλιστικά δελεαστικές. Το όνομα «Dragon Lady» είναι εμπνευσμένο από την κακιά του κόμικ «Terry and the Pirates», την οποία υποδύθηκε η ηθοποιός Anna May Wong.