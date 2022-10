Το τελευταίο άγαλμα του Λένιν στη Φινλανδία απομακρύνθηκε σήμερα από πόλη στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου η αφαίρεση μνημείων που συνδέονται με την ΕΣΣΔ έχει πολλαπλασιαστεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την αίτηση της σκανδιναβικής χώρας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Δεκάδες άνθρωποι πήγαν για να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση στην πόλη Κότκα, κάποιοι με σαμπάνια. Το μπρούτζινο άγαλμα του Βλαντίμιρ Ίλιτς Ουλιάνοφ, το τελευταίο που παρέμενε όρθιο στη Φινλανδία – χώρα που συνορεύει με τη Ρωσία – ανυψώθηκε από γερανό και στη συνέχεια ξεφορτώθηκε σε ένα φορτηγό, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ένας άνδρας, που καθόταν μόνος του σε ένα παγκάκι, εξέφρασε την αντίθεσή του στην απομάκρυνση του αγάλγματος, κρατώντας μια σημαία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

The last monument to Lenin in Finland was dismantled in Kotka. pic.twitter.com/9niK1oChxE

«Η αφαίρεση του αγάλματος του ιδρυτή ενός από τα πιο βάναυσα καθεστώτα στον κόσμο, του σοβιετικού κομμουνισμού, από τους δρόμους είναι σπουδαίο πράγμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 77χρονος Μάτι Λεϊκόνεν, που βρισκόταν στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Το άγαλμα, που απεικονίζει τον Λένιν σε μια στάση στοχασμού με το χέρι του στο μάγουλό του, «είχε γίνει αγαπητό σε κάποιους, ή τουλάχιστον γνώριμο», είπε ο διευθυντής των δημοτικών υπηρεσιών της Κότκα, Μάρκου Χανόνεν. Αλλά πολλοί ζήτησαν την απομάκρυνσή του «επειδή αντικατοπτρίζει μια περίοδο καταστολής στη φινλανδική ιστορία».

Finland successfully Ukrainianized. In the city of Kotka, the country’s last monument to Lenin was demolished. Moreover, the bust was donated by the sister city of Tallinn. pic.twitter.com/soMw0ItcFz

— whoami (@copemuch) October 4, 2022