Με εξαγριωμένες γυναίκες που αντιδρούν και πάνε κόντρα στην γυναικεία καταπίεση έχουν γεμίσει οι δρόμοι της Τεχεράνης, με τις διαδηλώσεις να συνεχίζονται για έκτη μέρα με αφορμή τον θάνατο της 22χρονης , που συνελήφθη και βασανίστηκε από την Αστυνομία Ηθών επειδή δεν είχε φορέσει «σωστά» τη μαντίλα της.

Έντεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν ήδη σκοτωθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

Στο νότιο Ιράν διαδηλωτές έκαψαν χθες το βράδυ τεράστιο πορτρέτο του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ.

Στην Τεχεράνη και την υπόλοιπη χώρα διαδηλωτές πυρπόλησαν αστυνομικά τμήματα και περιπολικά και φώναξαν συνθήματα κατά του καθεστώτος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ενώ προχώρησε σε πολλές συλλήψεις.

Look at this massive crowd trying to overtake the police car.

A sign of anarchy/government collapse is the legal authorities’ loss of “the monopoly on violence.”

When the government no longer has the “monopoly on force,” it’s no longer a fully operating government. pic.twitter.com/5mqFDIBMCv

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 22, 2022