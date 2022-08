Η κόρη του 49χρονου απόστρατου πιλότου που έχασε τη ζωή του από πτώση ελικοπτέρου στις πυρκαγιές στη Σάμο, ανάρτησε στο TikTok μια φωτογραφία με τον πατέρα της και τη συνόδευσε με μία λεζάντα που ραγίζει καρδιές. Στο βίντεο παρουσιάζει τη συνομιλία που είχε με τη μητέρα της λίγο πριν συμβεί η τραγωδία στη Σάμο ενώ έχει επιλέξει και ένα τραγούδι με ιδιαίτερο νόημα.

«Πάρε κανένα τηλέφωνο τον μπαμπά που είναι μόνος του στη Σάμο», της είπε η μητέρα της όπως φαίνεται στο βίντεο. «Δεν μπορώ τώρα, θα πάω βόλτα σε λίγο», ήταν η απάντησή της. Το βίντεο έχει «ντύσει» με ένα τραγούδι της Billie Eilish που λέει «If I knew it all then, would I do it again?», που σημαίνει ότι «αν το ήξερα τότε, θα το έκανα ξανά;».

Δείτε το βίντεο:

Πολλοί ήταν αυτοί που της έγραψαν λόγια συμπαράστασης, προτρέποντάς τη να είναι δυνατή, καθώς αυτό θα ήταν που θα επιθυμούσε και ο πατέρας της.

Το τραγικό δυστύχημα

Στην προσπάθεια υδροληψίας, ενώ οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή δεν ήταν ιδανικές, αλλά φυσούσαν δυνατοί άνεμοι και ο κυματισμός ήταν έντονος, το ελικόπτερο τούμπαρε, με συνέπεια οι τέσσερις επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα. Οι δύο, ο Έλληνας και ο Ρουμάνος, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρά τις προσπάθειες των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ, που προσπάθησαν με ΚΑΡΠΑ να τους επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν.