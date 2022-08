Στην πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε, ο Μαρτινέλι αστόχησε και ανάγκασε τον Μικέλ Αρτέτα να… τραβήξει τα μαλλιά του.

Τη δεύτερη φορά ωστόσο ο Βραζιλιάνος έκανε το καθήκον του απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. Ο Μαρτινέλι εκμεταλλεύτηκε την κομπίνα των συμπαικτών του και αφού βρέθηκε εντελώς ανενόχλητος στο ύψος της μικρής περιοχής, νίκησε τον Γκουαϊτα με κεφαλιά για το 1-0 της Άρσεναλ στο 20ο λεπτό, σκοράροντας έτσι το πρώτο γκολ της σεζόν στην Premier League!

Great routine executed by Saka and Zinchenko. Finished off by Martinelli.#CRYARS pic.twitter.com/QgsQKYiuOT

