«Κοιτάξτε, δεν φοράω γραβάτα». Με την φράση αυτή ο Πέδρο Σάντσεθ θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα προς τους Ισπανούς εργαζομένους εν μέσω καύσωνα και ενεργειακής κρίσης, καλώντας τους ευθέως να… πετάξουν τη γραβάτα τους και να ξεκινήσουν να ντύνονται πιο casual προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα και με μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα τις υψηλές θερμοκρασίες.

«Ζήτησα από τους υπουργούς μου και από τους αξιωματούχους του Δημοσίου, όταν δεν είναι απαραίτητο, να μην φορούν επίσης γραβάτα» σχολίασε ο Ισπανός πρωθυπουργός, διευρύνοντας το κάλεσμα του και προς τον ιδιωτικό τομέα. «Όπου δεν είναι αναγκαίο, να μην φοράτε γραβάτα, διότι με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της εξοικονόμησης ενέργειας που είναι τόσο σημαντικό για τη χώρα μας» τόνισε, προσθέτοντας τη χρήση της γραβάτας στα έκτακτα μέτρα που ισχύουν ήδη στους εργασιακούς χώρους του Δημοσίου και όχι μόνο.

🔴DIRECTO | Pedro Sánchez: “No llevo corbata. Podemos todos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los Ministros y funcionarios públicos que cuando no sea necesario, no la usen” https://t.co/2hSBc2ToCY pic.twitter.com/jLPOQKiSgQ

— elDiario.es (@eldiarioes) July 29, 2022