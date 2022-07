Δέκα θάνατοι, μεταξύ των οποίων και αυτά τεσσάρων παιδιών, σημειώθηκαν χθες Κυριακή 24/7 στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά καθώς πλήττεται από ισχυρές πλημμύρες, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Η ανακοίνωση έγινε από τις Αρχές της χώρας και συγκεκριμένα τα τέσσερα παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε τριώροφο ακίνητο στην παλιά πόλη της Σανάα και οι άλλοι έξι άνθρωποι χάθηκαν όταν χείμαρρος παρέσυρε το όχημά τους στην επαρχία Νταμάρ, νότια της πρωτεύουσας.

#ClimateChange: Torrential rains and floods caused widespread destruction in #Yemen‘s capital of #Sanaa, resulting in the death of 10 people and injuring many others.#ClimateCrisis

pic.twitter.com/joqjo58Fb0

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 24, 2022