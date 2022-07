Δεκαοκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη σε αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος σε φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης (στις φωτογραφίες του Reuters/Ricardo Moraes, επάνω και κάτω, κάτοικοι μεταφέρουν τους νεκρούς και τους τραυματίες τυλιγμένους σε πρόχειρα σεντόνια).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, πρόκειται για 16 από τα φερόμενα μέλη συμμορίας, μια κάτοικο της περιοχής και έναν αστυνομικό.

#RioDeJaneiro – BOPE Military Police units said to be conducting raids at several houses within the Complexo do Alemão favelas, as heavy gunfire and shootings persists as police report attacks against agents. pic.twitter.com/S0XoiJMuFt

