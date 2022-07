Σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών σημειώθηκε χθες Πέμπτη στον Ισημερινό, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής, χωρίς να αναφερθούν θύματα, αν και υπήρξαν κάποιες υλικές ζημιές στο λιμάνι της Γουαγιακίλ, κοντά στο επίκεντρο.

Ο σεισμός έγινε «αισθητός σε εθνική κλίμακα», διευκρίνισε ο οργανισμός.

Καταγράφηκε στις 17:30 (τοπική ώρα· σήμερα στις 01:30 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα από το χωριό Σιμόν Μπολίβαρ, στα περίχωρα της Γουαγιακίλ, μεγάλου λιμανιού και οικονομικής πρωτεύουσας της χώρας.

Καλώντας τον πληθυσμό να παραμείνει «ψύχραιμος», ο πρόεδρος Γκιγιέρμο Λάσο ανέφερε μέσω Twitter πως έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές για «να αποτιμήσουν τις ενδεχόμενες ζημιές στην περιοχή».

«Αρχικά νόμιζα ότι ήταν ο αέρας, μετά αισθάνθηκα τα πάντα να κουνιούνται», είπε η Μαρία Εουχένια Ροσέρο, συνταξιούχος δασκάλα που ζει στο βόρειο τμήμα της Γουαγιακίλ. Ο σεισμός «ήταν σύντομος, αλλά δυνατός», πρόσθεσε.

Οι δημοτικές αρχές της πόλης σχεδόν τριών εκατομμυρίων κατοίκων ανέφεραν ότι οίκημα στο κέντρο της το οποίο τελούσε υπό κατεδάφιση κατέρρευσε και ορισμένα κτίρια υπέστησαν φθορές, αλλά όχι μεγάλες.

