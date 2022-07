Σεισμική δόνηση 2.9 της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε σήμερα το πρωί τη Θεσσαλονίκη.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε μόλις 5 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά του Ασβεστοχωρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική εκτίμηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 09:47 π.μ..

Τέλος, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα.

Η πρώτη εικόνα από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο:

🔔#Earthquake (#σεισμός) M3.1 occurred 5 km SE of #Thessaloníki (#Greece) 2 min ago (local time 09:47:57). More info at:

— EMSC (@LastQuake) July 10, 2022