Μια 68χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Αίγυπτο όταν την κατασπάραξε καρχαρίας. Σύμφωνα με ό, τι αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, ο καρχαρίας επιτέθηκε στην 68χρονη, της έκοψε το χέρι και το πόδι, με τους υπόλοιπους λουόμενους στο Σαρμ Ελ Σέιχ στην Ερυθρά Θάλασσα να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Η γυναίκα, με καταγωγή από την Αυστρία, κολυμπούσε αμέριμνη όταν ο καρχαρίας της επιτέθηκε. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν γίνει ξανά στο παρελθόν επιθέσεις από καρχαρίες.

Τη σκηνή κατέγραψαν Ρώσοι τουρίστες που διαμαρτύρονταν για την απουσία ναυαγοσωστών και διασωστών ωστόσο τοπικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως κάποιοι τουρίστες έτρεξαν να βγουν από το νερό και άλλοι προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή του καρχαρία από την άτυχη κολυμβήτρια.

Η 68χρονη γυναίκα ήταν παντρεμένη με Αιγύπτιο και ζούσε στη χώρα.

WARNING SHARK ATTACK: Tourist Killed in #Egypt

A woman has succumbed to her injuries after a shark attack in Hurghada. A number of people attempted to help the woman out of the water using ropes, while others stood in shock or just filmed the incident. pic.twitter.com/uqHVzEaYDL

— MOCez🇷🇺🇱🇾🇮🇶🇾🇪🇨🇳🇵🇰🇵🇸🇸🇾🇮🇳🇮🇷🇰🇵 (@Mousacisse1) July 2, 2022