Σε ένα ιδιαίτερο στριπτίζ επιδόθηκε ο Νταμιάνο των Maneskin κατά τη διάρκεια συναυλίας του.

Ο σούπερ σταρ που κατέκτησε την κορυφή της Eurovision και τις καρδιές εκατομμύρια γυναικών ανέβηκε στη σκηνή ντυμένος αλλά κατέβηκε σχεδόν γυμνός.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στην Ολλανδία, ενώ ο Νταμιάνο ξεκίνησε την ερμηνεία του φορώντας ένα μαύρο παντελόνι, τελικά «απαλλάχτηκε» από τα περιττά και κατέληξε με ένα.. άσπρο μποξεράκι.

Ok tell me what’s not wrong about stripping to you’re underwear infront of a bunch of 13,14,15 year olds. Exactly. It is just wrong. There’s nothing good about it, then you call it “slutiano” like no. It’s just disgusting. #damianodavid #damiano #maneskin #Pinkpop2022 pic.twitter.com/sbLidWZ2kJ

— Damiano (@Damianhatepage) June 18, 2022