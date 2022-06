Τις ανάγκες για βαρύ οπλισμό που έχει η Ουκρανία συγκεκριμενοποίησε με ανάρτησή του ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εκ των Ουκρανών διαπραγματευτών στις συνομιλίες που έχουν «κολλήσει».

«Για να είμαι είμαι ειλικρινής – για να τελειώσουμε τον πόλεμο χρειαζόμαστε ισοτιμία βαρέων όπλων», τονίζει ο Ποντόλιακ, εν όψει και της Συνόδου Κορυφής των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Τετάρτη.

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:

1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.

Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.

