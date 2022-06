Η Αλίσια Κις τραγούδησε στη συναυλία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, το περασμένο Σάββατο.

Η 41χρονη ερμήνευσε τις επιτυχίες «Empire State of Mind», «Girl on Fire» και «Superwoman», ωστόσο πολλοί Βρετανοί δυσαρεστήθηκαν έντονα όταν άκουσαν το single της από το 2009, που είναι κάτι σαν ερωτική επιστολή στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Αν και η Κις άλλαξε τους στίχους του τραγουδιού και αντικατέστησε το «New York» με το «London», πολλοί ήταν εκείνοι που αντέδρασαν.

«Πραγματικά αστείο για μένα που έβαλαν την Αλίσια Κις να ερμηνεύσει το «Empire State of Mind» κατά τη διάρκεια ενός εορτασμού της Αγγλικής Μοναρχίας. Καλό Ιωβηλαίο, ορίστε ένα τραγούδι για την αποικία που έχασες», «Αν και μου αρέσει το τραγούδι για τη Νέα Υόρκη, είσαι στο Λονδίνο» έγραψαν, μεταξύ άλλων, οι χρήστες στο Twitter.

Although I love the song about New York, you’re in London baby. #AliciaKeys #PlatinumPartyAtThePalace

Η ίδια θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να εξηγήσει γιατί επέλεξε να συμπεριληφθεί στη λίστα το συγκεκριμένο κομμάτι.

Σε βίντεο από τα παρασκήνια της εκδήλωσης, η Κις είπε στους δύο γιους της – τον Egypt, 12 ετών και τον Genesis, 7 – ότι η βασίλισσα είχε ζητήσει τα τραγούδια.

«Λέω στα αγόρια ότι η βασίλισσα ζήτησε τα τραγούδια που τραγουδάω», είπε η Κις στην κάμερα. «Και είπαν: «Δεν μπορείς να αρνηθείς στη βασίλισσα!»»

Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Επική βραδιά στο Ιωβηλαίο. Γιορτάζοντας τη βασίλισσα και όλες τις βασίλισσες!!!».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Κάθε τραγούδι ζητήθηκε προσωπικά από τη βασίλισσα. Ακόμη και το «Empire!!!»»

Επίσης, ανέφερε στους θεατές όταν ανέβηκε στη σκηνή: «Ξέρετε όταν είμαι στο Λονδίνο, νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου. Μου θυμίζει τόσο πολύ τη Νέα Υόρκη. Σε αγαπώ, Λονδίνο».

Epic night at the jubilee!!

Celebrating the Queen and all the Queens!!!!!👑👑👑👑👑👑👑

“She’s got her feet on the ground and she’s burning it down!”

FYI: Every song was requested personally by the Queen

Even EMPIRE!!

Big lovvveeee!!!!!💥💥💥💜💜💜https://t.co/BKNRd3TGVX pic.twitter.com/8Wa8mhF2nO

— Alicia Keys (@aliciakeys) June 7, 2022