Συνεχίζεται το θρίλερ με την κατάληψη των δύο ελληνικών συμφερόντων τάνκερς από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Το Ιράν κατέσχεσε τα δύο ελληνικά δεξαμενόπλοια, ως αντίποινα για την κατάσχεση ρωσικού πλοίου που μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν, τον περασμένο Απρίλιο, στην Κάρυστο.

Η απάντληση του ιρανικού πετρελαίου, έγινε ύστερα από αμερικανικό αίτημα – και με δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας – από το δεξαμενόπλοιο «Pegas» ή «Lana», που κατέπλευσε στον κόλπο της Καρύστου στις 14 Απριλίου από τη Μαρμαρίδα της Τουρκίας, μεταφέροντας στις δεξαμενές του πάνω από 100.000 τόνους πετρελαίου.

Μετά από ένα 24ωρο αγωνίας για την τύχη του πληρώματος των δύο πλοίων, ήρθαν τα πρώτα ευχάριστα νέα καθώς έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως η επικοινωνία του υπουργείου Ναυτιλίας και των δύο πλοιοκτητριών εταιρειών με τα δεξαμενόπλοια Delta Poseidon και Prudent Warrior που καταλήφθηκαν την Παρασκευή από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Μάλιστα, οι εννέα Έλληνες και ένας Κύπριος ναυτικός, οι οποίοι βρίσκονται στη γέφυρα και στις καμπίνες τους, έχουν επικοινωνήσει με τους συγγενείς τους και είναι καλά στην υγεία τους.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την καάληψη των δύο τάνκερ.

Ειδικότερα, με εντολή του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Θεμιστοκλής Δεμίρης, πραγματοποίησε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Ιρανό πρέσβη στην Αθήνα, αναφορικά με τη βίαιη κατάληψη δύο πλοίων ελληνικής σημαίας στον Περσικό Κόλπο.

«Οι ανωτέρω πράξεις ισοδυναμούν ουσιαστικά με πράξεις πειρατείας», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Ο γενικός γραμματέας καταδίκασε έντονα τις πράξεις αυτές, οι οποίες αντιβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Ναυσιπλοΐας. Κάλεσε για την άμεση απελευθέρωση των πλοίων και των πληρωμάτων τους. Τόνισε επίσης ότι οι πράξεις αυτές θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις ΕΕ-Ιράν», επισημαίνεται.

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί σε ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, καθώς και συμμάχων και εταίρων της Ελλάδας.

«Υπό το φως των ανωτέρω», σημειώνεται στην ανακοίνωση, «το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια στο Ιράν», ενώ «τα πλοία ελληνικής σημαίας καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε στενό συντονισμό και συνεχή επικοινωνία».

Πάντως, το Nour News, το οποίο συνδέεται με ένα ιρανικό κρατικό όργανο ασφαλείας, ανέφερε, την Παρασκευή (27/05), στο Twitter:

«Μετά την κατάσχεση ενός ιρανικού δεξαμενόπλοιου από την ελληνική κυβέρνηση και τη μεταφορά του πετρελαίου του στους Αμερικανούς, το Ιράν αποφάσισε να λάβει τιμωρητικά μέτρα κατά της Ελλάδας». Δεν ανέφερε, όμως, τι είδους μέτρα θα λάβει το Ιράν.

Following the seizure of an Iranian tanker by the Greek government and the transfer of its oil to the Americans, #Iran has decided to take punitive action against #Greece. pic.twitter.com/F0UzjMCLQk

— nournewsen (@nournewsen) May 27, 2022