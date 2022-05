Δεκαοκτάχρονος άνοιξε πυρ χθες Τρίτη μέσα σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο Τέξας, σκοτώνοντας 18 παιδιά και τρεις εκπαιδευτικούς, τραγωδία που βυθίζει ξανά τις ΗΠΑ στον διαρκώς επανερχόμενο εφιάλτη των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων μέσα σε σχολικά ιδρύματα (στη φωτογραφία του Reuters/Marco Bello, επάνω, παιδιά του σχολείου έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή χώρο).

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διέταξε νωρίτερα οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες και αναμένεται να εκφραστεί για το μακελειό σε λίγη ώρα.

Ο ύποπτος για τη σφαγή κατονομάστηκε από τις αρχές ως Σαλβαδόρ Ράμος, 18 ετών. Δολοφόνησε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς «με βάρβαρο και παράλογο τρόπο» μέσα στο σχολείο, στην πόλη Ουβάλντε, είπε νωρίτερα ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Αμποτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



Θρήνος για τα θύματα του μακελειού (φωτογραφία Reuters/Marco Bello)

Ο Σαλβαδόρ Ράμος είναι επίσης νεκρός, σύμφωνα με τις αρχές στην πόλη, περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά από το Σαν Αντόνιο.

Αρχικά έβαλε στο στόχαστρο τη γιαγιά του, η κατάσταση της οποίας δεν έχει διευκρινιστεί – κατά πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου CNN, είναι και αυτή νεκρή –, προτού πάει στο σχολείο, «εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του» και μπει στο κτίριο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, οπλισμένος «με πιστόλι» και πιθανόν και «με τουφέκι».



Το σχολείο όπου σημειώθηκε η σφαγή (φωτογραφία UCISD Robb Elementary)

Τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης, μιας από τις χειρότερες του είδους εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ, παραμένουν άγνωστα ως αυτό το στάδιο.

Η σφαγή διαπράχθηκε στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ, όπου πάνε παιδιά 5 ως 7 ετών τα οποία διαμένουν στην Ουβάλντε. Πάνω από 500 παιδιά, σχεδόν το 90% με λατινοαμερικάνικη καταγωγή, πήγαιναν εκεί το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με δημόσια δεδομένα της πολιτείας του αμερικανικού νότου.

