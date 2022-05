Το αμιγώς καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου 2022 και σε αυτό περιλαμβάνονται οι παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, οι μικρότερης κλίμακας παραγωγές στο Black Box, την Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, και οι παραστάσεις της Κεντρικής Πλατείας της Καλαμάτας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη, από σύγχρονο και κλασικό χορό μέχρι ακροβατικά, breaking και krump. ​​

Οι καλλιτέχνες του εξωτερικού που θα παρουσιάσουν τα έργα τους προέρχονται από 10 χώρες, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μοζαμβίκη, την Ελβετία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Κύπρο.

Παράλληλα, από τις 8 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα διεξαχθούν τα σεμινάρια και τα εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες και ειδικές ομάδες κοινού, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας.

Παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Το Φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες του στις 15 και 16 Ιουλίου με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor των Peeping Tom.

Πρόκειται για μια δίωρη πολυβραβευμένη δημιουργία των Gabriela Carrizo και Franck Chartier σε νέα σύνθεση (του 2020) βασισμένη στο έργο Adrift, το οποίο δημιουργήθηκε για το Nederlands Dans Theater (NDT1).

Την Τρίτη 19 Ιουλίου παρουσιάζεται η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Το έργο Neighbours αποτελεί συμπαραγωγή με το Sadler’s Wells, έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτεχνικούς οργανισμούς στον σύγχρονο χορό παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 22 και 23 Ιουλίου με την εμβληματική παράσταση Sonoma του πολυβραβευμένου δημιουργού από την Βαλένθια Marcos Morau και της ομάδας La Veronal.

Παραστάσεις στο BLACK BOX (Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Πέντε ελληνικές ομάδες, δύο εκ των οποίων παρουσιάζουν τα έργα τους σε παγκόσμια πρεμιέρα, και τέσσερις από το εξωτερικό συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα του Black Box, της Εναλλακτικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Από τις ξένες παραγωγές, το έργο WHITE OUT – The conquest of the useless του Piergiorgio Milano από την Ιταλία που παρουσιάζεται στις 15 Ιουλίου.

Ακολουθεί στις 16 Ιουλίου, το έργο Brace του Edivaldo Ernesto από τη Μοζαμβίκη, εμπνευσμένο από τους Ζουλού και τους Μουενεμουτάπα πολεμιστές.

Η Κύπρια χορογράφος και εικαστικός Alexandra Waierstall με βάση το Ντύσσελντορφ, παρουσιάζει στις 17 Ιουλίου το έργο VENUS un/seen.

Η Μαρία Δουλγέρη παρουσιάζει στις 20 Ιουλίου, σε παγκόσμια πρεμιέρα, το έργο Ένα Κάδρο Ακόμα εμπνευσμένο από την αυτοβιογραφική, υπαρξιακή φράση του μεγάλου εικαστικού Γιάννη Κουνέλλη.

Ακολουθεί στις 20 Ιουλίου το έργο Ever After της Μαριάννας Καβαλλιεράτου, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε διαδικτυακά στο Arc for Dance Festival τον Μάιο του 2021.

Η Αναστασία Βαλσαμάκη συμμετέχει στο Φεστιβάλ, στις 21 Ιουλίου, με το έργο W REST L ING.

Σε παγκόσμια πρεμιέρα στις 22 Ιουλίου παρουσιάζεται το έργο THE BOX || that dead space between us της Πηνελόπης Μωρούτ με την ομάδα της Cross iMPact.

Στις 23 Ιουλίου παρουσιάζεται το Hidden της βραβευμένης Kαταλανής χορεύτριας και χορογράφου Lali Ayguadé: μετά το Kokoro (2015) και το iU an Mi (2017) που έχει επίσης παρουσιαστεί στην Καλαμάτα.

Τέλος, στις 24 Ιουλίου, η ομάδα του Ιωάννη Μανταφούνη παρουσιάζει το έργο Scarbo όπου η χορεύτρια Manon Parent αποκαλύπτεται στο κοινό με τρόπο ρευστό, οργανικό και άμεσο, χωρίς διάμεσους ή αυτολογοκρισία.

Χορός στην Πόλη – Παραστάσεις στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας

Χορός στην Πόλη και φέτος, με 13 υπαίθριες παραστάσεις στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, όλες με δωρεάν είσοδο.

Στο καθιερωμένο βραδινό ραντεβού στις 21:00, από τις 16 μέχρι τις 23 Ιουλίου, θα παρουσιαστούν:

16 Ιουλίου: Το έργο DENTI του Piergiorgio Milano και το έργο BLINDLY της ομάδας Εlelei Company των Rafa Jagat και Sabrina Gargano.

17 Ιουλίου: Το έργο ΝΕΡΤΙ της Ξένιας Σταθούλη και το έργο ‘US’ του Arias Fernandez από τη Μαδρίτη.

18 Ιουλίου: Το έργο ΦΑΡΑ της Μαρίας Δουλγέρη και το έργο NADEZHDA της Πηνελόπης Μωρούτ.

20 Ιουλίου: Το έργο SO IT GOES* της Σωτηρίας Κουτσοπέτρου και το έργο ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ της Νεφέλης Αστερίου.

21 Ιουλίου: Το έργο ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ της Bαρβάρας Μπαρδακά και το έργο STILL LOVE των Φένιας Χατζάκου και Csenger K. Szabó από την Ουγγαρία.

22 Ιουλίου: Το έργο GIZAKI των Lali Ayguadé και Akira Yoshida.

23 Ιουλίου: Το έργο IMPERMANENCE του Fabian Thomé και της ομάδας Full Time Company και το έργο ΛΑΧΤΑΡΑ της Μαριάνας Τζούδα.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ στην Πελοπόννησο με τίτλο Χορός σε άλλες πόλεις που υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα παρουσιαστούν στις 17, 19 και 20 Ιουλίου σε δημόσιους χώρους των πόλεων της Κορίνθου, του Ναυπλίου και της Τρίπολης τα έργα BLINDLY της ομάδας Εlelei Company, NADEZHDA της Πηνελόπης Μωρούτ και της ομάδας Cross iMPact και Hito των Akira Yoshida και Chey Jurado.

Η εκδήλωση Αrt within One, η οποία ξεκίνησε πέρυσι και είχε μεγάλη ανταπόκριση σε κοινό και καλλιτέχνες, θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 18 Ιουλίου.

Τα έργα BLINDLY της ομάδας Εlelei Company και NADEZHDA της Πηνελόπης Μωρούτ θα παρουσιαστούν στις 15 Ιουλίου και στην Costa Navarino στο πλαίσιο συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Tέλος, το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεργάζεται φέτος για τρίτη χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο πλαίσιο του 9ου παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο KΑΛΛΟΣ: Για Εμένα Αυτό Είναι Ομορφιά, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 15 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 17 Απριλίου 2022.

Στο φετινό διαγωνισμό, μέσα από ένα παιχνίδι που θυμίζει παζλ, τα παιδιά κλήθηκαν να δημιουργήσουν την εικόνα που αποτυπώνει για εκείνα την ομορφιά. Τα έργα των παιδιών 4-15 ετών από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας που συμμετείχαν στο διαγωνισμό θα εκτεθούν στην ψηφιακή έκθεση ζωγραφικής με τίτλο ΚΑΛΛΟΣ: Για Εμένα αυτό είναι Ομορφιά, που θα διοργανωθεί στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τo Φεστιβάλ παραμένει δραστήριο στον τομέα της εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Ιούνιο, με σεμινάρια χορού για μαθητές, οικογένειες και μεγαλύτερες ηλικίες στο πλαίσιο του προγράμματος Keep Dancing, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας. Με εννέα προσκεκλημένους καθηγητές και 360 συμμετέχοντες, το φετινό Keep Dancing αποτελεί ένα δυναμικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την προώθηση του χορού και της κίνησης στην πόλη της Καλαμάτας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ από τις 8 μέχρι τις 24 Ιουλίου, αναπτύσσεται σε δύο άξονες: ο ένας αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και ο δεύτερος την εκπαίδευση διαφόρων ομάδων κοινού που αγαπούν τον χορό.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείται φέτος από 4 σεμινάρια και 1 masterclass στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, τα οποία θα καλύψουν συνολικά 54 ώρες διδασκαλίας:

Depth Movement (27 ώρες) με τον Edivaldo Ernesto από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου.

Τρίωρο masterclass με τον Arias Fernandez aka Joker στις 15 Ιουλίου πάνω στην τεχνική του Krumping.

1000 ways to hold (6 ώρες) με τους Χριστίνα Γουζέλη και Paul Blackman στις 16 και 17 Ιουλίου.

Up, but down, but fast, but slow, but wild, but sensitive (12 ώρες) με τον Akira Yoshida από τις 19 έως τις 22 Ιουλίου.

From gravity to lightness (6 ώρες) με την Lali Ayguadé στις 23 και 24 Ιουλίου.

Τα εργαστήρια για το κοινό έχουν στόχο να ενδυναμώσουν τη σχέση του Φεστιβάλ με την πόλη και κυρίως να εκπαιδεύσουν το κοινό πάνω στον σύγχρονο χορό και την κίνηση. Περιλαμβάνουν ένα εργαστήριο για παιδιά και εφήβους, ένα για γονείς και παιδιά, ένα για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και ένα σεμινάριο κίνησης για ΑμεΑ, και είναι τα εξής:

Το Δάσος – Εργαστήρι χορού και χορογραφίας για παιδιά και εφήβους από την Βιτόρια Κωτσάλου, από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Παρουσίαση της χορογραφίας τους στις 12 Ιουλίου στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου.

Ι SEE YOU SEE ME YOU ή O ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΑΠΟΔΑ – Εργαστήρι χορού για γονείς και παιδιά από την Βιτόρια Κωτσάλου στις 9 και 10 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Εργαστήρι κίνησης «50+» από την Πηνελόπη Μωρούτ για ενήλικες. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Εργαστήρι κίνησης για ΑμεΑ από την Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη και την Ειρήνη Κουρουβάνη, από τις 15 έως τις 17 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο Θόδωρος Αγγελόπουλος, σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)

Επιπλέον στις 18 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα διοργανωθεί, σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, εικαστικό εργαστήρι για παιδιά και εφήβους με τίτλο ΚΑΛΛΟΣ: Για Εμένα αυτό είναι Ομορφιά. Το εργαστήρι πραγματοποιείται με αφορμή την ομώνυμη ψηφιακή έκθεση με τα έργα των παιδιών από το νομό Μεσσηνίας. Τα παιδιά θα συνθέσουν με τα έργα τους ένα μεγάλων διαστάσεων παζλ στους τοίχους του Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, δημιουργώντας μια ζωγραφική εγκατάσταση.