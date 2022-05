Σαράντα χρόνια μετά την κήρυξη του «Πολέμου κατά των Ναρκωτικών» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον, και τη στιγμή που οι ΗΠΑ βιώνουν σφοδρή επιδημία θανάτων από οπιοειδή, ο τελικός νικητής αυτής της εξ αρχής καταδικασμένης μάχης είναι δεδομένος. Για τους χαμένους, επίσης λίγες αμφιβολίες υπάρχουν – κι όσες έχουν απομείνει, διαλευκαίνονται στα έξι επεισόδια του «We Own This City», της συγκλονιστικής μίνι σειράς των δημιουργών του The Wire για την HBO, που προβάλλεται αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Vodafone TV.

Ανάμεσα στα δυο έργα των Ντέιβιντ Σάιμον και Τζορτζ Πελεκάνος υπάρχουν αρκετές ομοιότητες – και άλλες τόσες διαφορές. Βρισκόμαστε ξανά στη Βαλτιμόρη, αντιμετωπίζουμε ξανά τα απόνερα του Πολέμου κατά των Ναρκωτικών – «Όταν κηρύσσεις πόλεμο ενάντια στους πολίτες σου, εξ ορισμού τοποθετείσαι σε άλλο στρατόπεδο από εκείνους», σχολιάζει κάποια στιγμή ένας από τους ήρωες -, εξετάζουμε και πάλι ορισμένα από τα πλέον προβληματικά δομικά στοιχεία της αμερικανικής αστυνομίας και αφήνουμε στην άκρη την περιπτωσιολογία για να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν ασχολούμαστε με αληθοφανείς ιστορίες, αλλά με ένα απολύτως αληθινό σκάνδαλο που συγκλόνισε τη Βαλτιμόρη το 2017. Το σενάριο στηρίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του δημοσιογράφου Τζάστιν Φέντον που παρακολουθεί την εξέλιξη μιας επιφανούς αστυνομικής ομάδας, της Gun Trace Task Force μέχρι τη μετατροπή της, ουσιαστικά, σε συμμορία ενστόλων, συμπυκνώνοντας την υπόθεση που συντάραξε τις ΗΠΑ.

Όλα ξεκινούν το 2015, όταν η αστυνομική δολοφονία του 25χρονου αφροαμερικανού, Φρέντι Γκρέι, ενώ εκείνος βρισκόταν υπό κράτηση για την κατοχή ενός μαχαιριού (που τελικά αποδείχθηκε νόμιμο), οδήγησε σε μια σειρά από ειρηνικές αρχικά διαδηλώσεις, οι οποίες κατέληξαν σε γενικευμένη κοινωνική αναταραχή. Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Εθνοφρουρά ανέλαβε να επιβάλει την τάξη και η Gun Trace Task Force, με την εξαιρετική φήμη που είχε αποκτήσει βάσει της στατιστικής της επιτυχίας σε συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων και ναρκωτικών, ενισχύθηκε. Δυο χρόνια αργότερα, η αμερικανική κοινή γνώμη άρχισε να μαθαίνει σοκαρισμένη και τα μυστικά πίσω από αυτή την επιτυχία – όχι εξαιτίας της ικανότητας των Αρχών, αλλά μέσα από μια σειρά από τυχαία γεγονότα που έφεραν στο φως ένα σκάνδαλο χωρίς προηγούμενο.

Η HBO είχε αποκτήσει τα δικαιώματα για τη μεταφορά του βιβλίου ήδη πριν από την κυκλοφορία του – και πριν το αριστούργημα του Φέντον βρεθεί στα ράφια, είχε ήδη απευθυνθεί στο δημιουργικό δίδυμο του The Wire, που τη δικαίωσε πλήρως για αυτή την επιλογή. Από τη σκηνοθεσία, μέχρι τη δομή της πλοκής και από τις ερμηνείες μέχρι την αισθητική της, η σειρά καταφέρνει να μας ξαφνιάζει σε κάθε στροφή, τραβώντας την προσοχή μας σε όσα έχουν σημασία.

Ποια είναι αυτά; Αν στην περίπτωση του The Wire κεντρική θεματική της πλοκής ήταν η ουσιαστική αδιαφορία εκείνων που βρίσκονταν στην εξουσία για την βελτίωση της ζωής του πληθυσμού, στο καθηλωτικό We Own This City η υπόθεση εστιάζει στην αστυνομική διαφθορά. Η μοναδική ματιά των Σάιμον και Πελεκάνος, ωστόσο, επιλέγει και πάλι να χρησιμοποιήσει το δέντρο ως όχημα για να μας δείξει το δάσος: τα συστημικά προβλήματα που γεννούν τις μεμονωμένες περιπτώσεις διαφθοράς και που όχι απλώς «λερώνουν» και τους αστυνομικούς που ξεκινούν να κάνουν τη δουλειά τους με καλές προθέσεις, αλλά ουσιαστικά τους θέτουν εκτός κάδρου.

Στα έξι επεισόδια της σειράς, βλέπουμε πράγματι τους ήρωες με στόφα πρωταγωνιστή σταδιακά να εξαφανίζονται από την οθόνη μας, και τη θέση τους να παίρνει, μέσω flashbacks και διάφορων ακόμη ευρημάτων που σπάνε τη γραμμική εξέλιξη της υπόθεσης, μια ιστορία αποκτήνωσης που πηγάζει από την ίδια τη φιλοσοφία του συστήματος. Αστυνομική βία, κλοπές, χαλκευμένα στοιχεία και κάθε άλλη μορφή αυθαιρεσίας, μας λέει η σειρά, δεν είναι εξαιρέσεις που μπορούν να αποδοθούν σε μια ομάδα ένστολων κακοποιών, αλλά αναπόδραστη κατάληξη του τρόπου με τον οποίο μετριέται η αποτελεσματικότητα ενός αστυνομικού σώματος. Και, δυστυχώς, παρακολουθώντας τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται στην οθόνη, δύσκολα μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι πρόκειται για μια κατάσταση που εντοπίζεται συγκεκριμένα στη Βαλτιμόρη.

Tο We Own This City είναι διαθέσιμο στο Vodafone TV, το «Σπίτι της HBO στην Ελλάδα» αμέσως μετά τις ΗΠΑ και μας καλεί να κοιτάξουμε με φρέσκια ματιά ζητήματα κοινωνικής, ταξικής και πολιτικής ανισότητας, μέσα από τις πράξεις και τις παραλείψεις χαρακτήρων πολυδιάστατων που δύσκολα χωρούν στην περιγραφή του «καλού» ή του «κακού».

