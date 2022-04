Δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι ή έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμμια εξαώροφου κτηρίου το οποίο κατέρρευσε χθες σε πόλη της κεντρικής Κίνας.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV κάτω από τόνους μπάζα βρίσκονται παγιδευμένα 23 άτομα, ενώ άλλα 39 είναι αγνοοούμενα.

Η πολυκατοικία είναι στην πόλη Τσανγκσά.

Changsha apartment building 🏢 collapse: so far the casualties are unknown. pic.twitter.com/5ga54bZ0KW

Breaking: an apartment building in Changsha, Hunan Province, has collapsed. Rescue work is under way. pic.twitter.com/0D3Azycvno

